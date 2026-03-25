"Envelhecer deveria ser algo positivo": aos 59 anos, Laura Dern diz que vê a "beleza" de uma maneira diferente.

A atriz e produtora americana Laura Dern compartilha uma reflexão pessoal sobre como a percepção de beleza pode evoluir com a idade. Em uma entrevista recente , ela explica que, ao longo dos anos, aprendeu a parar de tentar se conformar às expectativas externas e, em vez disso, a desenvolver uma visão mais autêntica de si mesma.

Uma percepção de beleza que evolui ao longo do tempo.

Laura Dern revela que, quando era mais jovem, tendia a se conformar a uma imagem idealizada de feminilidade, muitas vezes ditada pelos padrões da indústria cinematográfica. Hoje, sua abordagem mudou: ela acredita que a autoaceitação desempenha um papel crucial na forma como cada um se vê.

A atriz afirma, portanto, que "alguém me disse que eu era corajosa por aceitar o envelhecimento na tela, por ser eu mesma em todas as idades e por não esconder o processo de envelhecimento, que deveria ser uma fonte de emancipação e beleza, como sempre foi no cinema francês e italiano", enfatizando a importância de considerar essa fase da vida como uma evolução natural, e não como uma limitação.

Uma reflexão sobre o papel da idade no cinema.

Laura Dern também discute a representação do envelhecimento nas telas, que ela considera ainda muito limitada. Segundo ela, histórias que destacam personagens mais velhos continuam relativamente raras, embora essa experiência seja universal. Ela ressalta que algumas indústrias cinematográficas europeias há muito oferecem papéis que celebram personagens em diferentes fases da vida, contribuindo para uma representação mais matizada da beleza e da experiência.

Para a atriz, é essencial mostrar trajetórias profissionais diversas para refletir a realidade das jornadas individuais. Ela enfatiza que cada idade pode trazer uma forma de riqueza emocional e autoconfiança.

Um convite para mudarmos nossa perspectiva sobre a passagem do tempo.

Por meio desta declaração pública, Laura Dern incentiva uma visão mais compassiva do envelhecimento. Ela enfatiza que a percepção da beleza não deve ser fixa, mas sim evoluir com a experiência e a maturidade. Seu depoimento faz parte de uma reflexão mais ampla sobre a imagem da mulher na esfera pública, particularmente nas indústrias criativas.

Ao afirmar que o envelhecimento pode ser vivenciado de forma positiva, Laura Dern contribui para abrir o debate sobre a diversidade da representação feminina. Essa mensagem ressoa com muitas mulheres, que veem nesse discurso um convite a encarar a passagem do tempo como uma etapa natural, que traz confiança e segurança em si mesmas.