"Eles estavam usando fraldas": Olivia Rodrigo revela hábito surpreendente de alguns fãs na primeira fila de seus shows.

A cantora e compositora americana Olivia Rodrigo revelou recentemente que alguns de seus fãs estavam dispostos a fazer "sacrifícios" inesperados para permanecer na primeira fila de seus shows - chegando até a usar fraldas para "não perder o lugar".

"As pessoas estavam usando fraldas para ficarem na primeira fila."

Foi durante uma participação no programa KISS Breakfast , um dos programas matinais de rádio mais ouvidos no Reino Unido, que Olivia Rodrigo compartilhou essa revelação. Ela concordou em responder às perguntas dos apresentadores como parte da promoção de seu novo álbum, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". Durante a entrevista, ela soltou uma anedota que imediatamente deixou seus entrevistadores sem palavras: "Já fui a alguns shows e festivais onde as pessoas usavam fraldas para poderem ficar na primeira fila."

Olivia Rodrigo foi além, revelando que ela mesma havia experimentado alguns dos efeitos dessa prática: "É uma experiência que eu mesma senti", acrescentou. Essa revelação deixou os apresentadores incrédulos. "Isso é um comportamento insano. Não consigo acreditar", exclamaram eles, um após o outro.

Olivia Rodrigo reage a um fã que usou fralda para garantir um lugar na primeira fila do seu show no BST Hyde Park. pic.twitter.com/GIaiajD4MS — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) 28 de junho de 2025

Uma comparação com a "queda da bola" em Nova York.

Para contextualizar essa prática, Olivia Rodrigo traçou um paralelo inesperado com uma das tradições de Ano Novo mais icônicas dos Estados Unidos. "É um pouco como a descida da bola em Nova York na véspera de Ano Novo, todo mundo usa fraldas... Eles simplesmente ficam sentados lá o dia todo... É um fenômeno", explicou. A referência à Times Square, onde centenas de milhares de pessoas se aglomeram todo dia 31 de dezembro, várias horas antes do evento, destaca uma realidade bem documentada: os lugares mais cobiçados exigem uma preparação extraordinária, às vezes envolvendo "compromissos logísticos" surpreendentes.

Um precedente em Londres em 2025

Essa anedota não é inédita. Durante um show que deu em Londres em 2025, Olivia Rodrigo já havia abordado o assunto diretamente no palco. Ela notou uma placa na plateia, segurada por fãs que defendiam essa prática. "É verdade? Vocês usam fraldas para ficar na primeira fila?" , perguntou, dividida entre surpresa e incredulidade. Antes de responder com sua generosidade habitual: "Nossa! Isso é realmente incrível! Amo vocês. Muito obrigada!". Uma reação que diz muito sobre a relação de Olivia Rodrigo com seus fãs: nem desprezo nem julgamento, mas uma espécie de admiração pelo comprometimento deles.

Uma devoção extrema

Para além da anedota de Olivia Rodrigo, emerge em segundo plano uma devoção genuína. Chegar horas antes de um concerto, não poder sair do lugar por medo de o perder, aceitar restrições físicas para permanecer junto à grade: todas estas escolhas testemunham um profundo envolvimento emocional. Este comportamento ilustra um fenómeno mais amplo: o de uma cultura de fãs que se intensificou particularmente nos últimos anos. Cobertores, cadeiras de praia, comida farta, roupa temática: tudo é planeado. Este apoio logístico diz muito sobre o lugar que os concertos ocupam na vida destas comunidades.

Uma artista que mantém seu senso de humor.

Apesar desse tipo de comportamento, Olivia Rodrigo mantém uma postura benevolente. Longe de julgar seus fãs ou ridicularizar suas ações, ela prefere rir com eles e encarar isso como uma demonstração de carinho à sua maneira. Essa abordagem é parte integrante da imagem que ela cultivou desde o início de sua carreira: a de uma artista acessível, em contato direto com seus fãs, que compartilha seus pensamentos sem filtros em entrevistas e nas redes sociais. Essa postura, sem dúvida, explica, em grande parte, o profundo apego que sua comunidade sente por ela.

Com essa revelação inesperada, porém esclarecedora, Olivia Rodrigo lança luz sobre o funcionamento interno do pop contemporâneo. Além da natureza surpreendente da anedota, ela revela todo um fenômeno cultural: o de uma intensa cultura de fãs, onde alguns estão dispostos a sacrificar o próprio conforto para vivenciar um momento especial com seu ídolo.

