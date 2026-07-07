Em Biarritz, Kristen Stewart resgata a combinação vestido e shorts.

Léa Michel
Extrait du film « Love Lies Bleeding »

A atriz, diretora e performer americana Kristen Stewart nunca teve medo de quebrar paradigmas. Ao comparecer ao Festival de Cinema de Biarritz de 2026 (de 23 a 28 de junho), ela optou por uma combinação "inesperada": um vestido usado sobre shorts. Essa combinação, fiel à sua inclinação por looks subversivos, certamente gerou reações.

Uma combinação de vestido e shorts

Para esta aparição, Kristen Stewart usou um vestido de tricô preto da Chanel com detalhes em creme e vermelho. Por baixo, um short preto combinando com a mesma barra colorida. A cintura marcada por um cinto preto e dourado foi complementada com mocassins pretos e óculos de sol. Um look ousado e marcante.

Os usuários da internet estão divididos.

Essa combinação, que dividiu opiniões na internet, ilustra perfeitamente o estilo de Kristen Stewart. A atriz cultiva há tempos uma abordagem nada convencional à moda, subvertendo com facilidade os códigos clássicos para criar um visual surpreendente. Usar shorts por baixo de um vestido (ou um suéter longo) é um ótimo exemplo: uma escolha que reinterpreta peças do dia a dia e lhes dá um toque inesperado.

E esse é exatamente o objetivo da moda: experimentar, se divertir e romper com as regras. Afinal, as mulheres, como qualquer outra pessoa, devem poder se vestir como quiserem, sem que sua aparência ou escolhas de roupas se tornem motivo de debate. A moda é um espaço para expressão pessoal, não um pretexto para julgar corpos ou ditar o que é aceitável vestir.

Uma tendência que está voltando

Além da referência estilística, essa dupla de vestido e shorts faz parte de uma tendência mais ampla. Há muito esquecida, a combinação de vestido e shorts está gradualmente voltando à moda, elogiada por sua praticidade e visual descontraído. Ao usá-la no tapete vermelho, Kristen Stewart ajuda a reviver essa ideia, provando que ela também pode ser usada de forma elegante.

Com esse conjunto de vestido e shorts, Kristen Stewart chamou a atenção com sua presença marcante. Sua presença em Biarritz tinha um propósito específico: ela preside o júri do Festival de Cinema de Biarritz (de 23 a 28 de junho). E, ao fazer isso, provou mais uma vez que gosta de surpreender a todos. Isso só confirma seu status de ícone fashion.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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