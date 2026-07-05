Criticada por seu peso, esta atriz responde aos comentários sobre sua aparência.

Olivia Wilde decidiu responder aos comentários sobre sua aparência. Após uma foto sua em um tapete vermelho viralizar em abril de 2026, a atriz e diretora americana foi alvo de comentários alarmistas sobre sua aparência e saúde. Algumas semanas depois, ela se sentiu na obrigação de esclarecer a situação.

Uma foto viral e comentários ofensivos

Tudo começou com uma foto tirada no Festival Internacional de Cinema de São Francisco. A imagem se espalhou rapidamente pelas redes sociais, acompanhada de comentários particularmente duros. Alguns internautas chegaram a afirmar que a atriz parecia "doente", enquanto outros até se aventuraram a bancar os médicos, atribuindo-lhe diversas doenças. "E de repente, estava em todo lugar", relembrou Olivia Wilde, atônita ao ver a foto alcançar, em suas palavras, "centenas de milhões de celulares".

O 69º Festival @SFFILM começa com a visita de Olivia Wilde, diretora e estrela de “The Invite”, que abriu o evento com uma exibição no @Castro_Theatre . pic.twitter.com/flkjOOpi45 -Mike DeWald (@mike_dewald) 25 de abril de 2026

A resposta ponderada da atriz

Convidada para o podcast " Call Her Daddy ", a atriz fez questão de esclarecer a situação. "Essa não é a minha verdadeira aparência", afirmou, explicando que a foto simplesmente havia sido tirada de um ângulo ruim. Longe de ficar chateada, ela preferiu rir da situação: "Todos nós já tiramos fotos ruins. Imagine se ela fosse parar em milhões de celulares", brincou, acrescentando que ela e seus entes queridos deram boas risadas da situação. "Meus amigos são os primeiros a fazer piada com isso, e de um jeito muito mais engraçado", confidenciou.

Uma observação sobre a misoginia online.

Além da anedota, Olivia Wilde vê isso como sintoma de um problema maior. Para ela, essa controvérsia ilustra a misoginia persistente e o fato de que "a internet não sabe como falar sobre uma mulher". É uma forma de destacar o controle constante exercido sobre a aparência das mulheres aos olhos do público. A atriz, no entanto, ofereceu uma perspectiva "nuanceada", reconhecendo com autodepreciação que a foto era tão surpreendente que ela mesma poderia ter se preocupado: "Admito que a foto foi absurda. Eu também teria me perguntado: 'Será que ela está bem?'"

Ao responder com humor e perspicácia, Olivia Wilde transforma uma controvérsia dolorosa em uma reflexão sobre como as mulheres são percebidas. Sua mensagem: uma foto ruim não diz nada sobre uma pessoa, e todos merecem um pouco mais de gentileza. Uma declaração revigorante, que contraria os comentários dirigidos a ela.

