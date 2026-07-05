Criticada por seu peso, esta atriz responde aos comentários sobre sua aparência.

Julia P.
@oliviawilde / Instagram

Olivia Wilde decidiu responder aos comentários sobre sua aparência. Após uma foto sua em um tapete vermelho viralizar em abril de 2026, a atriz e diretora americana foi alvo de comentários alarmistas sobre sua aparência e saúde. Algumas semanas depois, ela se sentiu na obrigação de esclarecer a situação.

Uma foto viral e comentários ofensivos

Tudo começou com uma foto tirada no Festival Internacional de Cinema de São Francisco. A imagem se espalhou rapidamente pelas redes sociais, acompanhada de comentários particularmente duros. Alguns internautas chegaram a afirmar que a atriz parecia "doente", enquanto outros até se aventuraram a bancar os médicos, atribuindo-lhe diversas doenças. "E de repente, estava em todo lugar", relembrou Olivia Wilde, atônita ao ver a foto alcançar, em suas palavras, "centenas de milhões de celulares".

A resposta ponderada da atriz

Convidada para o podcast " Call Her Daddy ", a atriz fez questão de esclarecer a situação. "Essa não é a minha verdadeira aparência", afirmou, explicando que a foto simplesmente havia sido tirada de um ângulo ruim. Longe de ficar chateada, ela preferiu rir da situação: "Todos nós já tiramos fotos ruins. Imagine se ela fosse parar em milhões de celulares", brincou, acrescentando que ela e seus entes queridos deram boas risadas da situação. "Meus amigos são os primeiros a fazer piada com isso, e de um jeito muito mais engraçado", confidenciou.

Uma observação sobre a misoginia online.

Além da anedota, Olivia Wilde vê isso como sintoma de um problema maior. Para ela, essa controvérsia ilustra a misoginia persistente e o fato de que "a internet não sabe como falar sobre uma mulher". É uma forma de destacar o controle constante exercido sobre a aparência das mulheres aos olhos do público. A atriz, no entanto, ofereceu uma perspectiva "nuanceada", reconhecendo com autodepreciação que a foto era tão surpreendente que ela mesma poderia ter se preocupado: "Admito que a foto foi absurda. Eu também teria me perguntado: 'Será que ela está bem?'"

Ao responder com humor e perspicácia, Olivia Wilde transforma uma controvérsia dolorosa em uma reflexão sobre como as mulheres são percebidas. Sua mensagem: uma foto ruim não diz nada sobre uma pessoa, e todos merecem um pouco mais de gentileza. Uma declaração revigorante, que contraria os comentários dirigidos a ela.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Aos 56 anos, Heather Graham irradia luz sob o sol da Riviera Francesa com um visual de verão.
Article suivant
Hailey Bieber chama a atenção com um vibrante look de praia laranja.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber chama a atenção com um vibrante look de praia laranja.

A modelo e empresária americana Hailey Bieber causou sensação no Instagram com um look de praia laranja vibrante,...

Aos 56 anos, Heather Graham irradia luz sob o sol da Riviera Francesa com um visual de verão.

A atriz e produtora americana Heather Graham compartilhou uma série de fotos ensolaradas no Instagram, tiradas na Riviera...

"Ela parece ter 20 anos": Megan Fox surpreende com uma transformação que todos adoraram.

A atriz e modelo americana Megan Fox foi recentemente elogiada por sua maquiadora, que compartilhou uma série de...

O novo visual de Ester Expósito está chamando a atenção, inclusive de Kylian Mbappé.

A atriz espanhola Ester Expósito compartilhou uma série de fotos no Instagram exibindo um novo visual chique e...

Lizzo causa sensação com um vestido de tule de estilo ousado

A cantora e rapper americana Lizzo causou sensação no BET Awards de 2026, com um longo vestido de...

Jennifer Lopez ousa usar um macacão com "efeito ilusão" em uma apresentação no palco.

A cantora e empresária americana Jennifer Lopez provou mais uma vez ser uma das maiores artistas do pop...