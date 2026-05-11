Demi Moore, uma avó, publica uma foto com sua neta.

Fabienne Ba.
@demimoore / Instagram

Demi Moore não comemorou o Dia das Mães (10 de maio nos EUA) da maneira tradicional. A atriz, produtora e diretora americana publicou um carrossel no Instagram abrangendo quatro décadas de maternidade — desde as primeiras fotos de suas filhas bebês até sua neta Louetta, de 3 anos. E as reações foram imediatas.

"Ainda me lembro da primeira vez que segurei cada um de vocês em meus braços."

A legenda da publicação de Demi Moore começou com estas palavras: "Ainda me lembro da primeira vez que segurei cada um de vocês nos meus braços. E agora, olhem só para vocês. Meus queridos, vocês cresceram de uma forma que me deixa sem fôlego, e de alguma forma, a cada ano me apaixono mais por quem vocês são. Feliz Dia das Mães e Dia das Avós para todas as mães maravilhosas." Uma legenda simples e sincera que imediatamente conquistou seus 6,7 milhões de seguidores.

O cargo que abrange quatro décadas

O carrossel começa com uma foto em preto e branco de Demi Moore, com um ar de GI Jane, segurando suas três filhas em um cobertor — Rumer, Scout e Tallulah, frutos de seu casamento com Bruce Willis. Outra foto em preto e branco, tirada alguns anos depois, mostra Demi sem maquiagem, usando um biquíni de estampa de leopardo e óculos de sol estilo aviador, segurando sua neta recém-nascida, Louetta, nos braços. Uma jornada comovente e tocante pela história da família.

Rumer Willis, uma mãe célebre

Louetta, de três anos, filha de Rumer Willis e Derek Richard Thomas, aparece em várias fotos no carrossel, incluindo uma tirada durante a época natalícia. Esta publicação é a forma que Demi Moore encontrou para celebrar a sua filha mais velha, Rumer, no seu papel de mãe. A legenda diz "Feliz Dia das Mães e das Avós" — uma forma de homenagear simultaneamente três gerações de mulheres da mesma família.

Uma foto em preto e branco de uma menininha vestida com tule estrelado e 30 anos de maternidade condensados em um carrossel do Instagram: Demi Moore ofereceu algo raro para o Dia das Mães (comemorado em 10 de maio nos EUA): uma imagem familiar autêntica e sem filtros. E a mensagem repercutiu muito além de seus 6,7 milhões de seguidores.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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