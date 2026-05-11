"Um rosto gracioso": a beleza desta modelo italiana intriga os internautas.

Anaëlle G.
@vittoria / Instagram

A modelo italiana Vittoria Ceretti compartilhou uma foto "despojada" em sua conta do Instagram, com uma selfie natural como capa, acompanhada de uma legenda simples: "Dias em Nova York e céu limpo". O resultado? Milhares de comentários de admiração e ainda mais elogios à beleza natural que tem sido sua marca registrada por mais de uma década.

Uma selfie que está derretendo corações online

Na foto, Vittoria Ceretti posa com uma blusa de cetim preta adornada com renda branca, os longos cabelos soltos e sem maquiagem visível. A luz do dia entra por uma grande janela panorâmica atrás dela, e o horizonte de Nova York é visível ao fundo. Uma composição simples, que enfatiza a naturalidade. E é justamente essa simplicidade que cativou.

Os fãs adoram!

Os comentários inundaram a publicação: "um rosto gracioso", "Adoro o visual natural ", "beleza pura" ... Os fãs elogiaram a ausência de artifícios, essa facilidade desarmante em transitar do tapete vermelho para uma selfie quase sem edição, sem perder nada de sua aura. Uma qualidade rara, especialmente em uma era de fotos cada vez mais retocadas.

Com uma simples selfie, Vittoria Ceretti nos lembra por que é uma das modelos mais requisitadas de sua geração. A italiana parece ter encontrado seu equilíbrio e, a julgar pelo entusiasmo de seus fãs, seu charme atemporal claramente não perdeu seu poder de cativar.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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