Jessica Alba (44) exibe seus abdominais na praia

Anaëlle G.
@jessicaalba/Instagram

Jessica Alba encantou recentemente seus fãs no Instagram ao compartilhar uma série de fotos de suas férias na praia com os filhos. Radiante e relaxada, a estrela de "Honey" e "Sin City" exibiu diversos looks de praia estilosos e que a favoreciam, destacando sua barriga sarada.

Looks modernos e naturais

Nas fotos, Jessica exala uma leveza inspiradora e uma alegria contagiante. Ela veste uma blusa vermelha com estampa de leopardo, combinada com shorts jeans e um quimono texturizado, enquanto um chapéu de palha completa esse look fresco e ensolarado. Em outra foto, a atriz tira uma selfie divertida com o filho, vestindo uma roupa verde-oliva e óculos de sol, com os cabelos em ondas naturais. Por fim, ela relaxa deitada ao lado da filha, com um conjunto preto e branco de estampas abstratas, que une conforto e elegância.

Embora muitos fãs tenham elogiado seus looks de verão — especialmente a foto que mostrava seu abdômen sarado, que gerou bastante discussão nas redes sociais — é importante lembrar que essas imagens retratam, principalmente, uma mulher compartilhando momentos simples e preciosos com sua família. Além da estrela internacional Jessica Alba, essas são simplesmente lembranças de férias, bem distantes de qualquer desejo de reduzir uma mulher à sua aparência física.

Uma mãe realizada e autêntica.

Além dos looks, o aspecto mais tocante desta publicação é o profundo vínculo entre Jessica e seus filhos. Na legenda, ela escreve: "Mais alguns momentos da melhor semana de todas com meus humanos favoritos. #FlashbackFriday". O carrossel mostra a família curtindo pores do sol, passeios de barco, jantares aconchegantes e dias de spa. Jessica também compartilha citações inspiradoras sobre maternidade, lembrando a todos que seus filhos — Honor Marie, 17, Haven Garner, 14, e Hayes, 7 — são sua maior fonte de amor e motivação.

Entre momentos de relaxamento, risos e preciosos instantes em família, Jessica Alba prova mais uma vez que combina força interior com elegância. Esta escapadela à beira-mar reflete uma mulher em paz, que irradia estilo e sinceridade.

