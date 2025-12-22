Jessica Alba (44) exibe seus abdominais na praia

Jessica Alba encantou recentemente seus fãs no Instagram ao compartilhar uma série de fotos de suas férias na praia com os filhos. Radiante e relaxada, a estrela de "Honey" e "Sin City" exibiu diversos looks de praia estilosos e que a favoreciam, destacando sua barriga sarada.

Looks modernos e naturais

Nas fotos, Jessica exala uma leveza inspiradora e uma alegria contagiante. Ela veste uma blusa vermelha com estampa de leopardo, combinada com shorts jeans e um quimono texturizado, enquanto um chapéu de palha completa esse look fresco e ensolarado. Em outra foto, a atriz tira uma selfie divertida com o filho, vestindo uma roupa verde-oliva e óculos de sol, com os cabelos em ondas naturais. Por fim, ela relaxa deitada ao lado da filha, com um conjunto preto e branco de estampas abstratas, que une conforto e elegância.

Embora muitos fãs tenham elogiado seus looks de verão — especialmente a foto que mostrava seu abdômen sarado, que gerou bastante discussão nas redes sociais — é importante lembrar que essas imagens retratam, principalmente, uma mulher compartilhando momentos simples e preciosos com sua família. Além da estrela internacional Jessica Alba, essas são simplesmente lembranças de férias, bem distantes de qualquer desejo de reduzir uma mulher à sua aparência física.

Uma mãe realizada e autêntica.

Além dos looks, o aspecto mais tocante desta publicação é o profundo vínculo entre Jessica e seus filhos. Na legenda, ela escreve: "Mais alguns momentos da melhor semana de todas com meus humanos favoritos. #FlashbackFriday". O carrossel mostra a família curtindo pores do sol, passeios de barco, jantares aconchegantes e dias de spa. Jessica também compartilha citações inspiradoras sobre maternidade, lembrando a todos que seus filhos — Honor Marie, 17, Haven Garner, 14, e Hayes, 7 — são sua maior fonte de amor e motivação.

Entre momentos de relaxamento, risos e preciosos instantes em família, Jessica Alba prova mais uma vez que combina força interior com elegância. Esta escapadela à beira-mar reflete uma mulher em paz, que irradia estilo e sinceridade.