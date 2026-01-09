A filha de Kate Moss está causando sensação na praia com um look que não passa despercebido.

Filha da lendária Kate Moss, Lila Moss está causando sensação no Instagram com fotos tiradas durante suas férias dos sonhos nas Ilhas Cayman. No início de janeiro de 2026, a modelo compartilhou uma série de fotos onde aparece com um biquíni preto minimalista.

Elegância discreta em um conjunto preto de duas peças.

Em uma selfie no espelho postada em seu Instagram Stories, Lila exibe um biquíni preto de formato triangular que realça sua silhueta. Uma canga preta e branca, amarrada na cintura, completa esse look de praia chique e despojado. Para os acessórios, ela opta pela simplicidade: um delicado pingente dourado e seus cabelos loiros levemente ondulados emoldurando o rosto, parcialmente escondidos pelo celular. Uma legenda simples acompanha a foto: "Bom dia!"

Uma escapadela de sonho em Palm Heights

Em outra foto, Lila relaxa à beira da piscina do Palm Heights, um hotel cinco estrelas popular entre celebridades. Com uma revista na mão e água de coco fresca na ponta de um canudo, ela personifica o estilo de vida caribenho com elegância. Alguns dias antes, a cantora, musicista e atriz britânica Lily Allen também estava hospedada lá com suas filhas.

Assim como sua mãe, Lila Moss exala uma aura magnética enquanto afirma seu próprio estilo pessoal. Com apenas 23 anos, ela está trilhando sua carreira com confiança, apesar das críticas relacionadas à sua origem familiar.

"Grace Grove": um sucesso discreto, porém sólido

Além das campanhas para Miu Miu e Marc Jacobs Beauty, Lila também se consolidou como uma jovem empresária astuta. Sua empresa, Grace Grove — nomeada em homenagem à rua londrina onde cresceu — gerou um lucro líquido de um milhão de euros em 2024, com uma fortuna pessoal estimada em 1,3 milhão de euros. Seu pai, Jefferson Hack, fundador da revista Dazed e ex-parceiro de Kate Moss, completa esse trio familiar criativo. Com 1,68 metro de altura, Lila prova que, no mundo da moda, carisma e visão superam a aparência física.

Um laço inspirador entre mãe e filha

Em uma entrevista recente à Vogue, Kate Moss falou sobre a relação próxima entre elas: Lila, a organizada, em contraste com a mãe, mais intuitiva. "Ela sabe que pode dizer não, algo que eu nunca aprendi a fazer", confidenciou a icônica supermodelo. Morando em Nova York, Lila mantém uma relação muito próxima com a mãe, com quem conversa diariamente por FaceTime. Juntas, elas estão reinventando o vínculo entre mãe e filha no mundo da moda: uma transmissão permeada por gentileza, consciência e independência.

Entre elegância natural e ambição descarada, Lila Moss confirma que não se contenta em ser "a filha de". Tanto na praia quanto nos negócios, ela cultiva uma imagem moderna e controlada, livre de clichês.