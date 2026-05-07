Billie Eilish, que tem síndrome de Tourette, denuncia ideias erradas sobre essa doença.

Léa Michel
@billieeilish / Instagram

É raro ver um artista falar com tanta sinceridade sobre seu dia a dia. Billie Eilish fez exatamente isso, sem filtros e sem pretensão. Convidada do podcast "Good Hang with Amy Poehler" , transmitido em 5 de maio de 2026, a cantora, compositora e atriz americana falou longamente sobre sua experiência vivendo com a síndrome de Tourette (ST), um distúrbio neurológico com o qual convive desde os 11 anos. Suas reflexões são valiosas e esclarecedoras sobre um assunto que ainda é amplamente incompreendido.

Uma batalha invisível, travada todos os dias.

Em conversa com a atriz, comediante, roteirista, diretora e produtora americana Amy Poehler, Billie Eilish explicou algo que, para ela, faz parte do seu dia a dia: a "supressão". Essa técnica consiste em controlar ao máximo os tiques nervosos, principalmente em público. E é exatamente isso que ela está fazendo durante a entrevista, revela.

Debaixo da mesa, seus joelhos se movem constantemente, seus cotovelos tremem, todo o seu corpo trabalha silenciosamente para esconder tudo da câmera. "Quando estou sendo entrevistada, faço tudo o que posso para suprimir meus tiques, o tempo todo. E assim que saio da sala, preciso deixá-los todos virem à tona", confidenciou ela. Uma imagem poderosa que diz muito sobre o esforço que ela dedica nos bastidores.

Desconstruindo ideias preconcebidas

O que incomoda Billie Eilish é a falta de compreensão. Quando ela tem uma "crise de tiques", ou seja, uma série de tiques rápidos e intensos, as pessoas ao seu redor se preocupam ou reagem de forma estranha. "É perfeitamente normal", ela ressalta. Para explicar o que está passando, ela oferece uma comparação marcante: imagine aqueles pensamentos intrusivos que todos nós temos, mas que a boca é forçada a verbalizar. Isso é a síndrome de Tourette.

Segundo o NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido), esse distúrbio neurológico causa sons ou movimentos súbitos e involuntários, chamados tiques, que podem ser desencadeados por estresse, excitação ou fadiga. E nem todos têm a capacidade de controlá-los, como Billie Eilish tão bem destaca.

Uma palavra valiosa para mudar perspectivas.

Outros artistas, como o cantor, músico e compositor escocês Lewis Capaldi, também se manifestaram para compartilhar seus diagnósticos e mudar percepções. Essas vozes importam. Elas ajudam a desmantelar os estereótipos em torno da síndrome de Tourette (ST) e a aumentar a conscientização sobre um transtorno que afeta quase 1% das crianças em idade escolar, de acordo com dados da Cleveland Clinic .

Por meio de seu depoimento, Billie Eilish não busca pena ou sensacionalismo. Ela simplesmente quer que as pessoas entendam. Que saibam o quanto de esforço cada entrevista, cada aparição pública, exige, algo que ninguém suspeita. E que por trás das vozes mais poderosas, às vezes, existem lutas silenciosas. Suas palavras são uma mão estendida a todos que vivem com a síndrome de Tourette: sim, o que eles passam existe, é real e merece ser ouvido.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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