À beira da piscina, esta estrela do wrestling celebra seu novo status de bicampeã.

A lutadora da WWE, Lola Vice, recém-coroada campeã dupla, aproveitou um dia ensolarado à beira da piscina em Miami, com seus dois cinturões ao lado. Um momento de pura felicidade, compartilhado com seus seguidores, que diz muito sobre sua trajetória.

Uma noite que mudou tudo em Saint-Louis

A data é 4 de abril de 2026, e o local é St. Louis, Missouri. Naquela noite, Lola Vice não estava lá apenas para fazer número. No ringue do Stand & Deliver, ela enfrentou Jacy Jayne, a campeã reinante, e Kendal Grey em uma explosiva luta Triple Threat. E saiu vitoriosa, graças ao seu característico soco giratório de costas, uma habilidade aprimorada durante seus anos no MMA.

Aos 27 anos, Lola Vice conquistou seu primeiro Campeonato Feminino do NXT, encerrando um reinado de 137 dias. Mas a história não termina aí. Com essa vitória, Lola Vice se tornou a primeira lutadora cubano-americana a deter o título. Um motivo de imenso orgulho para ela e um símbolo poderoso para toda uma comunidade que se identifica com sua trajetória.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Valerie Loureda (@lolavicewwe)

Dois cinturões, uma mentalidade.

Essa conquista se soma a outra que ela garantiu pouco mais de um ano antes. Em fevereiro de 2025, Lola Vice venceu o Campeonato de Duplas Mistas da AAA ao lado de seu parceiro Mr. Iguana, derrotando Ethan Page e La Hiedra. Hoje, ela detém dois títulos simultaneamente: um feito raro que diz muito sobre sua posição no cenário atual da WWE.

Um momento de alegria compartilhado com seus fãs.

Para comemorar, nada melhor do que um pouco de sol. A campeã posou à beira da piscina, exibindo seus dois cinturões, e compartilhou as fotos em sua conta do Instagram, que tem mais de um milhão de seguidores. A reação foi imediata: os comentários inundaram a rede social, desde parabéns e emojis de admiração até mensagens mais pessoais. Muitos elogiaram não só a campeã, mas também a mulher radiante nas imagens.

Entre uma conquista histórica e um momento de pura alegria, Lola Vice está vivendo um ano extraordinário. A primeira cubano-americana a conquistar o Campeonato Feminino do NXT, bicampeã ativa, o rosto de uma nova geração… e tudo isso com apenas 27 anos. Uma coisa é certa: sua ascensão está apenas começando e ainda ouviremos falar muito dela.