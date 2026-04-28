O modelo americano Brooks Nader exibe um visual que está causando alvoroço.

Algumas peças de roupa, por si só, são suficientes para cativar a atenção de todos. Brooks Nader demonstrou isso mais uma vez ao aparecer com um vestido curto branco de arquivo da La Perla, que rapidamente causou sensação.

Uma peça dos arquivos da La Perla resgatada do esquecimento.

A peça em questão é um vestido curto branco dos arquivos da La Perla, confeccionado em um tecido macio e levemente transparente que tem um caimento perfeito. O primeiro detalhe que chama a atenção é o decote, sustentado por duas alças finas. Essa construção minimalista confere à peça um caráter inconfundível.

O vestido também é adornado com uma fileira de pequenas flores bordadas multicoloridas que percorrem diagonalmente a parte da frente. Esse detalhe romântico cria um contraste marcante com a simplicidade e o minimalismo da estrutura — entre a leveza de uma peça de vestuário e a precisão de uma obra de alta costura.

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Um estilo que coloca o vestido em destaque.

Para complementar o look na perfeição, Brooks Nader optou por uma maquilhagem quente e luminosa, com um batom nude subtil e o cabelo loiro penteado em ondas volumosas que emolduravam o rosto. Sem acessórios desnecessários. O resultado é uma silhueta onde cada detalhe parece ter sido cuidadosamente pensado para que o vestido seja o único protagonista.

Brooks Nader está vivendo um período particularmente agitado no mundo da moda. No início de abril, ela causou sensação com um vestido curto de renda preta e alças finas para um jantar de Páscoa em Malibu. Algumas semanas antes, no Fashion Trust US Awards 2026, em Los Angeles, ela usou um vestido curto, drapeado e com ombros à mostra, em um tom rosado, com um franzido acentuado no centro, criando um efeito de corset. Todos esses looks apontam para uma abordagem estilística consistente: peças curtas, precisas e marcantes.

Um futuro promissor para o modelo.

Fora do mundo da moda, Brooks Nader se junta ao elenco do reboot de "Baywatch" na Fox para a temporada 2026-2027, interpretando Selene, a capitã determinada da equipe de salva-vidas da praia de Zuma. Esta é uma nova via de expressão para uma personalidade que parece cada vez mais à vontade sob os holofotes, em todas as suas formas.

Com essa aparência marcante, Brooks Nader confirma seu senso de estilo e sua habilidade de modernizar peças de arquivo. Entre a moda, a imagem e novos projetos para a tela, a modelo americana continua sua ascensão, estabelecendo um estilo próprio cada vez mais distinto.