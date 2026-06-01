Em um barco, a cantora Zara Larsson revive uma tendência de cabelo colorido.

Léa Michel
@zaralarsson / Instagram

A cantora sueca Zara Larsson confirma seu status de ícone de beleza. Em uma série de fotos compartilhadas em sua conta do Instagram, incluindo uma imagem de capa em que aparece em um barco, ela trouxe de volta aos holofotes uma tendência vibrante para os cabelos: mechas finas em tons neon entrelaçadas nos fios loiros. Esse visual característico já está inspirando seus milhões de seguidores.

Mechas neon em cabelo loiro

O detalhe mais marcante desta foto: mechas finas em tons de rosa vibrante, amarelo e laranja, entrelaçadas com longos cabelos naturalmente loiros, levemente úmidos, como se tivessem acabado de sair da piscina. Bem diferente das mechas clássicas, essas mechas neon adicionam um toque divertido e veranil. A técnica, que consiste na aplicação de extensões ou fios coloridos temporários, é atraente por sua simplicidade: pode ser aplicada e removida sem afetar a cor natural do cabelo.

Uma tendência já adotada pela cantora.

Essas mechas coloridas não são novidade para Zara Larsson. Há alguns meses, ela vem experimentando com o cabelo: extensões rosa personalizadas, mechas com glitter, presilhas coloridas… tudo remetendo a uma estética pop que lembra festivais e a moda dos anos 2000, que está voltando com tudo. Nesta nova foto, Zara Larsson combina as mechas com acessórios que combinam, como pulseiras de miçangas neon e um colar de conchas, para um visual harmonioso até nos mínimos detalhes.

Um artista em ascensão

Além do estilo, esta publicação chega em um momento particularmente bem-sucedido para Zara Larsson. Descoberta ainda muito jovem, ela lançou seu quinto álbum, "Midnight Sun", aclamado pela crítica, e recebeu sua primeira indicação ao Grammy em 2016 na categoria Melhor Performance Dance/Pop. Ela está promovendo o álbum com uma turnê internacional. Sua conta no Instagram, seguida por milhões de pessoas, tornou-se uma extensão desse mundo colorido e vibrante.

Com seus reflexos neon, Zara Larsson confirma uma tendência capilar fácil de adotar, perfeita para os meses mais quentes. Combinando um toque dos anos 2000 com uma vibe de festival, ela transforma um simples passeio de barco em uma fonte de inspiração de beleza. Exatamente o que você precisa para querer adicionar alguns toques de cor ao seu próprio cabelo conforme o verão se aproxima.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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