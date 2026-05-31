As sobrinhas gêmeas da princesa Diana mostram sua forte ligação nas redes sociais.

Inseparáveis desde a infância, as gêmeas Lady Amelia e Lady Eliza Spencer nunca perdem uma oportunidade de demonstrar isso. No Instagram, as sobrinhas da Princesa Diana mostraram mais uma vez a força do seu laço.

"Combinando mais do que nunca": o vídeo deles está conquistando corações online.

Lady Amelia Spencer e Lady Eliza Spencer postaram um Reel (vídeo) no Instagram que rapidamente encantou seus seguidores. O vídeo mostra as gêmeas, loiras e sorridentes, se arrumando para uma noite especial. Ambas vestindo robes de renda branca, com os cabelos presos em coques e brincos longos, elas posam lado a lado na varanda do hotel. A legenda, em inglês, diz tudo: "Combinando mais do que nunca ".

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Amelia Spencer Mallett 🤍 (@ameliaspencer15)

Gêmeos idênticos… confirmados por um teste de DNA

Nascidas em 10 de julho de 1992, filhas de Charles Spencer, o nono Conde Spencer (irmão mais novo de Lady Di), e Victoria Lockwood, Amelia e Eliza sempre acreditaram que não eram gêmeas idênticas. Ao nascerem, disseram-lhes que eram simplesmente gêmeas fraternas. Somente em 2024 um teste genético dissipou essa ideia equivocada: elas são, de fato, gêmeas idênticas. Uma revelação tardia que, segundo Eliza, "muda tudo. Agora que sabemos, tudo faz sentido."

Um laço que as palavras têm dificuldade em descrever.

Além da semelhança física, as duas irmãs compartilham um laço que nada parece capaz de romper. "Muitas vezes sabemos exatamente o que a outra está pensando", confidenciou Amelia. Para Eliza, essa conexão transcende as palavras: "Nosso laço de gêmeas é simplesmente indescritível. Compartilhamos isso desde antes mesmo de nascermos." Ela acrescentou: "Somos idênticas por dentro e por fora." É um laço que elas escolheram exibir publicamente, tornando-se modelos, embaixadoras e presença constante no tapete vermelho.

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Um novo capítulo em suas vidas.

Enquanto as duas irmãs cultivam constantemente seu forte laço nas redes sociais, cada uma delas também segue em frente com novos capítulos em suas vidas. Amelia agora é casada com Greg Mallett, enquanto Eliza se prepara para o casamento com seu noivo, Channing Millerd. Modelos, embaixadoras de marcas e presenças constantes nas festas mais prestigiosas, as gêmeas continuam a marcar presença em eventos de destaque, sempre lado a lado. Essa dupla de irmãs unidas continua a cativar o público e, por meio de sua mera presença, testemunha o legado silencioso deixado por sua famosa tia, a Princesa Diana.

Por meio de fotos delicadas, confidências sinceras e novos compromissos pessoais, Lady Amelia e Lady Eliza Spencer pintam, com sutileza, um belo retrato da irmandade. As irmãs gêmeas da dinastia Spencer nos lembram que, além de sua herança e dos holofotes, o forte laço que as une permanece seu bem mais precioso.