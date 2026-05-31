Em um look monocromático, a modelo Irina Shayk exibe uma silhueta escultural.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

A modelo russa Irina Shayk conquistou o Instagram mais uma vez. Com um look monocromático impactante, ela optou por um macacão preto com detalhes vazados que realçaram sua silhueta.

Um macacão preto com um visual escultural.

A peça central deste look é tudo menos comum: um macacão preto completamente transparente, com um caimento impecável e um toque de alta-costura. Com um decote profundo, o design se destaca pelas mangas amplas e fluidas, que lembram uma capa, conferindo ao conjunto uma dimensão verdadeiramente teatral. O tecido transparente, ao sugerir as linhas do corpo sem deixá-las subentendidas, acentua a qualidade editorial da fotografia. O resultado: um look poderoso, dramático e inegavelmente de alta-costura, criado para valorizar a silhueta de Irina Shayk.

Beleza refinada, olhar assertivo

No quesito beleza, Irina Shayk optou por uma elegância discreta. Ela escolheu um cabelo liso e preso para trás que emoldura perfeitamente seu rosto, realçando seus traços esculpidos. Sua maquiagem, minimalista, porém sofisticada, enfatizou os olhos intensos, as maçãs do rosto definidas e um acabamento matte. O look foi complementado por uma pose confiante, com uma perna estendida e o olhar direto para a câmera — uma atitude assertiva que complementou perfeitamente o estilo gráfico de sua roupa.

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O visual todo preto, a marca registrada da top model.

Irina Shayk fez do look todo preto uma de suas marcas registradas. No tapete vermelho e em seus editoriais de moda, ela retorna regularmente a essa paleta monocromática que lhe cai perfeitamente. Ela a combina com tecidos luxuosos, detalhes vazados e materiais gráficos para expandir os limites do preto básico. Esta nova produção não é exceção: entre suas linhas limpas e o volume calculado das mangas, ela transforma um tom "clássico" em uma verdadeira declaração de moda.

Uma nova lição de moda no Instagram

Nos comentários, seus fãs elogiaram a postura e a elegância de Irina Shayk, destacando sua capacidade de transformar cada aparição em um verdadeiro momento fashion. Mais uma demonstração de estilo, confirmando seu status como ícone da moda.

Entre o macacão vazado, as mangas com capa e o conjunto todo preto, Irina Shayk oferece mais uma aula magistral de alta-costura. Com essa imagem escultural, ela nos lembra que a audácia continua sendo seu maior trunfo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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