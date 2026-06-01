Em Saint-Tropez, a modelo Bella Hadid está trazendo o crochê de volta à moda.

O crochê está se consolidando como uma das tendências de moda imperdíveis do verão de 2026. Em Saint-Tropez, a modelo americana Bella Hadid dá um novo exemplo: durante um dia a bordo de um iate, ela optou por um conjunto de praia rosa de crochê, reacendendo o interesse por essa técnica artesanal.

Crochê, a tendência chave do verão

A peça central deste dia em Saint-Tropez foi um biquíni rosa de crochê, cujos detalhes revelam um verdadeiro trabalho artesanal. De perto, o tricô revela um sutil padrão em ziguezague ao longo do cós, enquanto pequenos laços brancos de crochê adornam a parte de cima.

Detalhes florais brancos completam o look, mantendo-se fiel à estética romântica que está super em voga. Para aperfeiçoar o visual, Bella Hadid sobrepôs uma camisa oversized com gola e optou por óculos de sol pretos e finos: uma forma de usar roupas de praia no dia a dia.

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Um guarda-roupa de praia de grife

Ao longo de suas postagens, Bella Hadid revelou outros looks. Entre eles, um maiô de gola alta da Emilio Pucci, adornado com uma estampa geométrica em tons de vermelho, laranja e marrom, com barra franzida. Também aparecem um maiô azul-aço da Miyake Design Studio e um conjunto branco com babados da Some Bodee. Quanto aos acessórios, a modelo americana manteve sua predileção por joias douradas, complementadas por um anel de diamante rosa da Shay.

Um interlúdio tropeziano

Estas imagens são de uma estadia na Riviera Francesa, onde Bella Hadid aproveita o sol a bordo de um iate com pessoas queridas, incluindo seu irmão Anwar e sua mãe Yolanda Hadid. Café gelado na mão, mergulhos matinais, momentos relaxantes com amigos: a modelo compartilhou umas férias de verão tranquilas, logo após sua aparição no Festival de Cinema de Cannes, onde já havia causado forte impacto com suas escolhas de moda.

Com este guarda-roupa de verão, Bella Hadid confirma o grande retorno do crochê, peça antes restrita ao artesanato e agora resgatada pela moda contemporânea. Entre tricôs intrincados, nós delicados e uma paleta de cores vibrantes, ela criou uma série de looks que certamente inspirarão muitos guarda-roupas de praia neste verão.