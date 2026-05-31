Simone Ashley está radiante em um look de praia super estiloso.

No Instagram, a atriz britânica de ascendência indiana Simone Ashley compartilhou uma série de fotos ensolaradas com dois looks de verão super estilosos. Essa aparição confirma o crescente talento fashion da estrela de "O Diabo Veste Prada 2".

Uma aparição de verão muito comentada

Simone Ashley aproveitou a onda de calor que assola o Reino Unido para desfrutar de um momento relaxante no parque com uma amiga. Nas fotos compartilhadas em sua conta do Instagram, ela aparece posando primeiro com um biquíni verde vibrante e, em seguida, com outra roupa em um amarelo chamativo.

Coquetéis na mão, óculos de sol e um sorriso radiante: Simone Ashley personifica naturalmente a arte de viver o verão em um cenário bucólico tipicamente inglês. Os comentários na publicação se multiplicaram, com seus seguidores elogiando sua presença radiante e confiança, que cativou a todos.

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Uma trajetória impulsionada por uma vocação precoce.

Por trás dessa imagem luminosa, existe uma artista com uma trajetória bem construída. Filha de pais indianos da primeira geração de imigrantes no Reino Unido, Simone Ashley cresceu em um lar onde a cultura acadêmica ocupava um lugar importante, sendo sua mãe contadora e seu pai farmacêutico.

No entanto, ainda muito jovem, ela descobriu outra vocação. Aos seis anos, teve suas primeiras aulas de canto e compreendeu que seu caminho seria artístico. "Eu escrevia meus sonhos no meu diário ou em cartas que endereçava a mim mesma. Para mim, era um fato. Eu nunca quis ter uma vida menor. Não era uma questão de 'se', mas de 'quando'. Eu sabia que podia alcançar meus objetivos", disse ela recentemente ao The Times.

Da construção de modelos aos palcos de Londres

Para financiar seus estudos de teatro, Simone Ashley primeiro tentou a sorte como modelo. "Desde pequena, quando queria alguma coisa, fazia de tudo para conseguir. Aceitei alguns contratos de modelo para pagar as contas, e foi assim que entrei no mundo da atuação", contou à Harper's Bazaar. Ela passou dois anos na Redroofs School for the Performing Arts antes de se matricular na prestigiada ArtsEd London, onde se formou em teatro musical. Em seguida, vieram seus primeiros papéis, ainda que modestos, em séries britânicas como "Broadchurch", "Doctors" e "Casualty".

Da Netflix para “O Diabo Veste Prada 2”

O ponto de virada aconteceu em 2019, quando a Netflix lhe ofereceu um papel. Três anos depois, Simone Ashley conseguiu o papel principal na segunda temporada de "Bridgerton", onde interpretou Kate Sharma, uma das heroínas mais memoráveis da franquia produzida pela Shondaland.

E em maio de 2026, um sonho se tornou realidade: vê-la interpretar Amari, a nova assistente da formidável Miranda Priestly (Meryl Streep), em "O Diabo Veste Prada 2", que estreou nos cinemas em 1º de maio. Um papel feito sob medida para essa entusiasta da moda, cuja cada aparição pública — de tapetes vermelhos a fotos no Instagram — agora parece ser meticulosamente planejada como um editorial.

Entre a onda de calor, os looks coloridos e sua ascensão meteórica, Simone Ashley confirma seu lugar entre os rostos mais seguidos de sua geração com essas novas fotos. Um retrato do verão que, sem dúvida, prenuncia um verão de 2026 marcado pelo sol — e por projetos ambiciosos.