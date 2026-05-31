A atriz Rachel Sennott quebra o silêncio sobre as pressões relacionadas à acne.

No início de sua carreira cinematográfica, a atriz, comediante e roteirista americana Rachel Sennott enfrentou comentários brutais e dolorosos sobre sua aparência. Agora, ela quebra o silêncio sobre a pressão que sofreu em relação à sua acne.

As audiências foram marcadas por comentários sobre a pele dela.

Convidada para a tradicional mesa-redonda do Hollywood Reporter com atrizes de comédia, Rachel Sennott relembrou o comentário mais memorável que já ouviu em uma audição. "Eu tinha acne severa e me sentia muito insegura por causa disso", confessou . "Muitas vezes eu ia a audições em que diziam: 'E podemos ficar com tudo isso'", continuou, apontando para o rosto.

Uma reflexão que, relatada diante de suas colegas, a atriz, comediante e escritora americana Hannah Einbinder, a comediante e atriz americana Ashley Padilla, a atriz, apresentadora de TV e cantora americana Keke Palmer e a escritora, produtora, comediante e atriz americana Quinta Brunson, provocou um movimento de espanto em torno da mesa.

Rachel Sennott enfrenta acne severa.

Antes de cada audição, Rachel Sennott se submetia a um longo ritual de camuflagem. "Eu passava muita maquiagem e corretivo, me olhava no espelho e pensava: 'Eles não conseguem ver nada... ninguém vai notar'", contou ela. Então, ao entrar na sala, percebia que o primeiro comentário era sobre sua acne. Rachel Sennott não especificou quem havia feito os comentários.

Diante de uma acne severa, Rachel Sennott recorreu à isotretinoína, comercializada sob a marca Accutane. De acordo com a Cleveland Clinic, esse tratamento muito potente geralmente é reservado para casos graves de acne, quando outras opções terapêuticas não funcionaram ou não são bem toleradas. "É um medicamento muito forte", resumiu a atriz, acrescentando que fala sobre ele "a cada dois segundos".

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Palavras que libertam os outros

O depoimento de Rachel Sennott imediatamente repercutiu entre seus colegas, particularmente Hannah Einbinder, ela própria uma ex-usuária de isotretinoína, que brincou: "Foi ela quem tornou possível a minha transição para o Accutane. Quero agradecer a todos que vieram antes de mim." Keke Palmer acrescentou: "E eu tomei antes de vocês duas." Além do humor, a troca de palavras destaca como a indústria de Hollywood pode, nos bastidores, reduzir seus artistas à sua aparência — e quanta coragem é necessária para se libertar disso.

Ao quebrar o silêncio sobre esses comentários, Rachel Sennott — criadora e estrela da série da HBO "I Love LA" — destaca uma realidade ainda raramente discutida: os comentários ofensivos que jovens atrizes ouvem sobre sua aparência, às vezes disfarçados de "personagem". Seu depoimento serve como um lembrete, se é que era necessário, da necessidade de Hollywood questionar certas práticas.