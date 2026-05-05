Beyoncé faz um retorno espetacular com um "vestido esqueleto" de diamantes.

Fabienne Ba.
@beyonce / Instagram

Dez anos de ausência no Met Gala, e um retorno que valeu a pena toda a espera. Na noite de 4 para 5 de maio, Beyoncé subiu os degraus do Metropolitan Museum of Art com um vestido esquelético inteiramente cravejado de diamantes que imediatamente cativou a internet.

Um retorno após dez anos de ausência.

Beyoncé esteve ausente do tapete vermelho do Met Gala por uma década. Seu retorno em 2026 — como co-anfitriã da noite ao lado da atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman, da tenista americana Venus Williams e da ex-editora-chefe da Vogue americana Anna Wintour — foi um dos momentos mais aguardados da noite. Ela chegou acompanhada de Jay-Z e da filha de 14 anos, Blue Ivy, que, usando óculos de sol estilosos, claramente herdou o jeito descolado da mãe.

O tema "Arte do Figurino" desta edição de 2026 — que explora a moda como forma de arte através das coleções do museu — foi concebido para questionar a relação entre as roupas e o corpo humano. Beyoncé, que ao longo de sua carreira fez do figurino uma poderosa ferramenta narrativa — desde os figurinos de "Lemonade" aos macacões da "Renaissance Tour" e os looks country de "Cowboy Carter" — não precisava de explicações. O vestido de esqueleto de diamantes foi a resposta perfeita.

O "vestido esqueleto" de diamantes de Olivier Rousteing

O vestido foi desenhado por Olivier Rousteing, ex-diretor criativo da Balmain. Uma criação escultural com estrutura esquelética — uma rede de diamantes e cristais disposta para evocar os ossos e articulações de um esqueleto, cobrindo uma base de tecido transparente. A peça foi complementada por um corpete ajustado, uma saia ampla e uma suntuosa cauda de penas em tons de creme e azul-claro.

A coroa solar e as joias

Um adorno de cabeça combinando — uma coroa de diamantes em formato de raio de sol — completou o visual, acompanhado por um colar de diamantes esculpido e brincos combinando. Seu cabelo estava estilizado em cachos loiros dourados, e sua maquiagem, por Rokael Lizama, apresentava sombra suave, blush rosa claro e lábios nude com brilho — uma beleza etérea que não buscava competir com o vestido, mas sim complementá-lo.

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"Celebre o que Deus lhe deu"

Ao ser questionada pela Vogue sobre o significado de seu look, Beyoncé respondeu simplesmente: "É sobre celebrar o que Deus me deu". Ela também prestou homenagem ao seu estilista: "Ele é alguém que tem sido muito leal a mim, com quem criei tantos looks icônicos incríveis. É realmente uma forma de representá-lo."

Blue Ivy no tapete vermelho: um momento histórico

No topo da escadaria, Beyoncé, Jay-Z e Blue Ivy posaram juntos para uma foto de família. Era a primeira vez que Blue Ivy, de 14 anos, acompanhava oficialmente a mãe no tapete vermelho do Met Gala. Visivelmente emocionada, Beyoncé disse: "É incrível poder compartilhar isso com ela."

Dez anos de ausência, um vestido de esqueleto cravejado de diamantes, uma coroa solar e sua filha Blue Ivy ao seu lado — Beyoncé não precisou fazer um discurso para marcar o Met Gala de 2026. Ela só precisou desfilar no tapete vermelho.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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