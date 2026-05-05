Beyoncé faz um retorno espetacular com um "vestido esqueleto" de diamantes.

Dez anos de ausência no Met Gala, e um retorno que valeu a pena toda a espera. Na noite de 4 para 5 de maio, Beyoncé subiu os degraus do Metropolitan Museum of Art com um vestido esquelético inteiramente cravejado de diamantes que imediatamente cativou a internet.

Um retorno após dez anos de ausência.

Beyoncé esteve ausente do tapete vermelho do Met Gala por uma década. Seu retorno em 2026 — como co-anfitriã da noite ao lado da atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman, da tenista americana Venus Williams e da ex-editora-chefe da Vogue americana Anna Wintour — foi um dos momentos mais aguardados da noite. Ela chegou acompanhada de Jay-Z e da filha de 14 anos, Blue Ivy, que, usando óculos de sol estilosos, claramente herdou o jeito descolado da mãe.

O tema "Arte do Figurino" desta edição de 2026 — que explora a moda como forma de arte através das coleções do museu — foi concebido para questionar a relação entre as roupas e o corpo humano. Beyoncé, que ao longo de sua carreira fez do figurino uma poderosa ferramenta narrativa — desde os figurinos de "Lemonade" aos macacões da "Renaissance Tour" e os looks country de "Cowboy Carter" — não precisava de explicações. O vestido de esqueleto de diamantes foi a resposta perfeita.

O "vestido esqueleto" de diamantes de Olivier Rousteing

O vestido foi desenhado por Olivier Rousteing, ex-diretor criativo da Balmain. Uma criação escultural com estrutura esquelética — uma rede de diamantes e cristais disposta para evocar os ossos e articulações de um esqueleto, cobrindo uma base de tecido transparente. A peça foi complementada por um corpete ajustado, uma saia ampla e uma suntuosa cauda de penas em tons de creme e azul-claro.

A coroa solar e as joias

Um adorno de cabeça combinando — uma coroa de diamantes em formato de raio de sol — completou o visual, acompanhado por um colar de diamantes esculpido e brincos combinando. Seu cabelo estava estilizado em cachos loiros dourados, e sua maquiagem, por Rokael Lizama, apresentava sombra suave, blush rosa claro e lábios nude com brilho — uma beleza etérea que não buscava competir com o vestido, mas sim complementá-lo.

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"Celebre o que Deus lhe deu"

Ao ser questionada pela Vogue sobre o significado de seu look, Beyoncé respondeu simplesmente: "É sobre celebrar o que Deus me deu". Ela também prestou homenagem ao seu estilista: "Ele é alguém que tem sido muito leal a mim, com quem criei tantos looks icônicos incríveis. É realmente uma forma de representá-lo."

Blue Ivy no tapete vermelho: um momento histórico

No topo da escadaria, Beyoncé, Jay-Z e Blue Ivy posaram juntos para uma foto de família. Era a primeira vez que Blue Ivy, de 14 anos, acompanhava oficialmente a mãe no tapete vermelho do Met Gala. Visivelmente emocionada, Beyoncé disse: "É incrível poder compartilhar isso com ela."

Dez anos de ausência, um vestido de esqueleto cravejado de diamantes, uma coroa solar e sua filha Blue Ivy ao seu lado — Beyoncé não precisou fazer um discurso para marcar o Met Gala de 2026. Ela só precisou desfilar no tapete vermelho.