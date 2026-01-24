Criticada desde sua chegada, essa atriz está gerando reações dos fãs de uma série de sucesso.

A Netflix anunciou recentemente um reboot da série tailandesa de sucesso "Girl From Nowhere", renomeada para "Girl From Nowhere: The Reset", com a atriz tailandesa-britânica Rebecca Armstrong ("Becky") reprisando seu papel como Nanno, uma entidade imortal e vingativa que assume a forma de uma estudante do ensino médio. Isso marca uma virada, já que a personagem era anteriormente indissociável da atriz Chicha Amatayakul ("Kitty"), que estrelou as duas primeiras temporadas.

Um novo Nanno já está sob pressão.

Em vez de uma terceira temporada tradicional, o projeto se apresenta como um reboot em um novo universo, onde Nanno reaparece com amnésia e sem nenhuma ligação direta com os eventos das duas primeiras temporadas, permitindo uma nova interpretação da personagem. Essa liberdade criativa, no entanto, não foi suficiente para apaziguar os fãs, que permanecem profundamente apegados à versão original.

Uma atuação considerada "constrangedora" mesmo antes da série.

A controvérsia se intensificou depois que a Vogue Tailândia lançou um vídeo intitulado "Um Dia com Becky" em 14 de janeiro, no qual a atriz Rebecca Armstrong passa um dia diante das câmeras, incorporando repetidamente a personagem Nanno. Ela é vista alterando seus gestos, olhar e tom de voz para retratar o lado "psicopata e perturbador" da personagem.

Embora a seção de comentários do vídeo no YouTube seja geralmente positiva, alguns usuários do X (antigo Twitter) consideraram sua atuação "constrangedora", criticando particularmente suas expressões faciais e sua capacidade de projetar uma aura genuinamente perturbadora. Alguns chegaram a dizer que foi um "rebaixamento" em comparação com a atriz Chicha Amatayakul, que estrelou as duas primeiras temporadas, ou questionaram que "conexões" ela poderia ter para conseguir um papel tão importante.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por NANNO THE RESET (@girlfromnowhere_official)

Entre o apoio dos fãs e um clima de medo

O debate é ainda mais acalorado porque Becky Armstrong vem de um mundo altamente codificado e voltado para os fãs: o das séries GL (Girls' Love), como "Gap", que lhe rendeu uma base de fãs extremamente dedicada. Internautas tailandeses afirmam que "a maioria dos tailandeses" não gosta de sua atuação, mas evitam dizer isso publicamente por medo de reações agressivas de alguns fãs de GL.

Por outro lado, outras vozes pedem calma e paciência, lembrando aos espectadores que a série ainda não estreou e que é prematuro julgar seu desempenho com base em apenas alguns minutos de vídeo promocional. Alguns também apontam que o próprio conceito de "The Reset" — um novo universo, uma nova Nanno — justifica uma interpretação diferente da personagem, em vez de uma simples imitação da versão de Kitty.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebecca Patricia Armstrong (@beccca)

Um legado pesado para Becky Armstrong carregar.

O sucesso internacional de "Girl From Nowhere", especialmente após seu lançamento global na Netflix em 2021, deveu-se em grande parte à atuação arrepiante de Kitty Chicha, que a tornou o rosto icônico de Nanno. Muitos fãs acreditam que foi essa atuação ambígua, simultaneamente infantil e aterrorizante, que transformou a série em um fenômeno e torna qualquer tentativa de substituí-la no elenco particularmente arriscada hoje em dia.

Nesse contexto, Becky Armstrong não só precisa provar seu valor como atriz, mas também lidar com comparações constantes com sua antecessora, mesmo antes da estreia do primeiro episódio. O lançamento de "Girl From Nowhere: The Reset", previsto para 7 de março de 2026, revelará se essa onda de críticas foi apenas uma propaganda prematura... ou um sinal de uma resistência mais duradoura à mudança.