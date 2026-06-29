Nas arquibancadas, esta modelo portuguesa apoia o seu país através de fotos que estão gerando reações.

Léa Michel
@sarasampaio / Instagram

Sara Sampaio exibiu com orgulho as cores da sua seleção nacional. A modelo portuguesa foi às arquibancadas da Copa do Mundo da FIFA 2026™ para apoiar Portugal. No Instagram, ela compartilhou uma série de fotos acompanhadas de uma legenda bem-humorada – “Me coloca em campo, treinador!” – que certamente gerou reações entre seus seguidores.

Uma camisa personalizada de Portugal

Para a ocasião, Sara Sampaio vestiu o uniforme completo de torcedora. A modelo usou uma camisa da seleção portuguesa, personalizada com seu nome – “Sara Sampaio” estampado nas costas – que combinou com jeans. Sorridente, ela irradiava entusiasmo contagiante, orgulhosa de apoiar seu país. Um look simples e radiante, perfeitamente em sintonia com o espírito do dia de jogo.

Um apoiador apaixonado

Para além do seu look, é o seu entusiasmo que realmente transparece. "Coloca-me em campo, treinador! Vamos!", escreveu Sara Sampaio na legenda da foto, com um toque de autodepreciação, expressando claramente o seu desejo de viver a emoção ao lado da Seleção. Natural de Portugal, ela nunca escondeu o seu carinho pelo país, que apoia fervorosamente durante os grandes torneios. Esta presença nas bancadas é mais um exemplo disso.

Veja esta publicação no Instagram

Postagem compartilhada por Sara Sampaio (@sarasampaio)

Fotos que estão causando polêmica

Como era de se esperar, essa publicação gerou uma onda de reações. Nos comentários, internautas elogiaram a energia e o bom humor de Sara Sampaio, bem como sua aparência de fã. Muitos gostaram de vê-la torcendo pelo seu time em um clima festivo. Isso só confirma a popularidade de Sara Sampaio, que tem milhões de seguidores.

Com essas fotos das arquibancadas, Sara Sampaio provou ser uma das torcedoras mais fervorosas de Portugal. Entre sua camisa personalizada, seu bom humor e suas piscadelas cúmplices, ela encantou seus fãs, confirmando que a atmosfera nas arquibancadas também faz parte do espetáculo.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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