Cara Delevingne surpreende com um vestido "anatômico" muito original no tapete vermelho.

O tapete vermelho do Oscar costuma ser uma oportunidade para as celebridades exibirem looks espetaculares. Este ano, mais uma vez, Cara Delevingne causou impacto. A modelo e atriz britânica chamou a atenção na festa pós-Oscar da Vanity Fair, após a cerimônia de 2026, com um vestido que realçava suas curvas.

Um vestido inspirado na anatomia humana.

Para este evento hollywoodiano tão aguardado, Cara Delevingne escolheu um vestido que evocava a musculatura do corpo humano. A peça escultural e ajustada reproduzia visualmente os músculos do torso e do busto, dando a impressão de uma figura anatômica estilizada. Esse tipo de criação, às vezes chamado de "vestido musculoso", faz parte de uma tendência da moda que explora as formas do corpo humano por meio de designs artísticos. Com esse vestido original, Cara Delevingne imediatamente chamou a atenção de fotógrafos e convidados da festa.

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Uma aparição notável

Após a cerimônia do Oscar de 2026, a festa da Vanity Fair é um dos eventos mais comentados da temporada de Hollywood. Todos os anos, atores, diretores, modelos e figuras da cultura se reúnem lá para celebrar o encerramento da premiação.

Cara Delevingne desfilou sozinha no tapete vermelho do evento, posando para os fotógrafos com um sorriso. Seu look, artístico e inesperado, rapidamente gerou reações nas redes sociais e em publicações de moda. Os chamados looks ousados são comuns nesse tipo de evento, onde as celebridades frequentemente aproveitam a oportunidade para experimentar estilos mais criativos do que em uma cerimônia oficial.

Um look complementado por acessórios "originais"

Para complementar seu vestido "anatômico", Cara Delevingne optou por uma série de acessórios que acentuaram a natureza nada convencional do seu look. Entre eles, botas de cano curto pretas e brancas com estampa gráfica, combinadas com meias listradas longas que deixavam a pele à mostra. Essa escolha reforçou o aspecto excêntrico e vanguardista da produção.

Quanto ao penteado, Cara Delevingne usou o cabelo preso em um rabo de cavalo, com uma franja levemente lateral. Ela também escolheu brincos de prata que adicionaram um toque de elegância ao visual.

Uma personalidade acostumada a escolhas de moda "ousadas".

Cara Delevingne primeiro se destacou no mundo da moda antes de se dedicar à atuação. Ela desfilou para inúmeras grifes e colaborou com diversas marcas internacionais importantes. Ao longo dos anos, também se consolidou como atriz, participando de várias produções de Hollywood, incluindo "Esquadrão Suicida". No tapete vermelho e nas passarelas, ela é conhecida por suas escolhas de estilo ousadas. Suas aparições frequentemente atraem a atenção da mídia e dos críticos de moda.

Quando a moda se torna uma forma de expressão artística.

O vestido "anatômico" usado por Cara Delevingne ilustra, em última análise, uma abordagem artística da moda, onde a roupa não apenas cobre o corpo, mas também busca representá-lo ou transformá-lo. Os tapetes vermelhos de grandes eventos como o Oscar são frequentemente campos de teste para estilistas e celebridades, que usam esses momentos de grande visibilidade para exibir looks originais.

Com este look espetacular, Cara Delevingne demonstrou mais uma vez sua capacidade de transformar uma aparição no tapete vermelho em um verdadeiro momento fashion.