A companheira de um jogador português e sua irmã gêmea estão atraindo todas as atenções nas arquibancadas.

Julia P.
BBC & marimeniz / TikTok

Durante uma partida de Portugal na Copa do Mundo FIFA de 2026™, duas torcedoras se viram, sem querer, no centro das atenções. Filmadas nas arquibancadas, as irmãs gêmeas viralizaram rapidamente nas redes sociais. E com razão: uma delas, Matilde Neiva, é ninguém menos que a namorada do jogador português Francisco Conceição.

Duas irmãs gêmeas que estão causando sensação

A cena aconteceu durante o último jogo da fase de grupos de Portugal contra a Colômbia. Sentadas na arquibancada, vestindo a camisa da seleção portuguesa, as irmãs gêmeas foram flagradas pelas câmeras. A impressionante semelhança entre elas, assim como suas reações expressivas — principalmente durante uma oportunidade perdida pela equipe portuguesa — não passaram despercebidas na internet. Nas redes sociais, muitos se perguntaram quem seriam as duas torcedoras, inundando a plataforma com mensagens de admiração.

@marimeniz As irmãs gêmeas portuguesas Maria Neiva e Matilde Neiva rapidamente se tornaram um trending topic nas redes sociais depois que suas reações durante a partida da Copa do Mundo entre Portugal e Colômbia se tornaram virais. #portugal🇵🇹 #twins #portugalfans #cristiano #worldcup ♬ WILDFLOWER - Billiebillie

Companheiro de Francisco Conceição

O mistério não demorou a ser resolvido. Uma das gêmeas, Matilde Neiva, é de fato a companheira de Francisco Conceição, ponta da seleção portuguesa. O casal, muito reservado quanto à vida pessoal, estaria junto desde 2023. O jogador, filho do técnico Sérgio Conceição, chegou à Juventus na última temporada. Sua irmã gêmea, Maria, estava ao seu lado naquela noite.

Um fenômeno específico da competição

Esta sequência ilustra, mais uma vez, um fenômeno já bem estabelecido: durante grandes competições, a atenção não se limita mais ao campo. Parceiros dos jogadores, celebridades ou torcedores comuns se tornam, durante o período de uma reação filmada, figuras seguidas e comentadas. A Copa do Mundo da FIFA 2026™, assistida por bilhões de espectadores, oferece uma plataforma ideal para esses momentos espontâneos, que são uma dádiva para as redes sociais.

Em poucos segundos em frente às câmeras, Matilde Neiva e sua irmã gêmea causaram uma impressão marcante, provando que a atmosfera nas arquibancadas também faz parte do espetáculo. Entre o apoio à seleção portuguesa e o forte laço entre as irmãs gêmeas, elas protagonizaram, sem querer, uma das imagens mais compartilhadas da noite.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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