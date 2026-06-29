"Pense antes de escrever": esposa de jogador da NFL denuncia comentários odiosos

Por trás de cada atleta, existem entes queridos que também leem os comentários. Essa é a mensagem que Mindy Armstead, psiquiatra e esposa do jogador da NFL Arik Armstead, quis transmitir. Em entrevista à revista People , ela denunciou os comentários odiosos que os jogadores e suas famílias recebem, clamando por mais humanidade. Seu lema: "Pense antes de escrever".

Um apelo à empatia

Para Mindy Armstead, a conclusão é inegável. "Gostaria que as pessoas percebessem que o que veem nas redes sociais representa apenas 1% de quem esses homens realmente são", explica. Ela reitera uma verdade frequentemente esquecida: por trás dos jogadores, existem "seres humanos, com famílias que também leem essas mensagens... crianças que poderiam lê-las". É um apelo para que todos considerem o impacto de suas palavras antes de publicá-las.

Comentários cada vez mais agressivos

A esposa do jogador de futebol americano Arik Armstead também observou um declínio preocupante. Segundo ela, os comentários se tornaram "muito mais agressivos nos últimos anos", um fenômeno que ela atribui, em particular, ao aumento das apostas esportivas. "Isso pode arruinar o dia deles, e seus entes queridos também leem", enfatiza, pedindo ao público que veja os jogadores "como seres humanos, não apenas como figuras lendárias". "Acreditem, eles estão fazendo o melhor que podem", insiste.

Um compromisso com a saúde mental

Mindy Armstead também trava essa batalha profissionalmente. Psiquiatra, ela fez da sua missão quebrar os tabus em torno da saúde mental, principalmente entre atletas. Essa causa ressoa com sua experiência pessoal, na interseção entre sua profissão e vida familiar. Através de suas palavras, ela busca reduzir o estigma que ainda cerca essas questões e lembrar a todos que os atletas não estão imunes ao sofrimento psicológico.

Uma história que começou nas redes sociais.

Mãe de vários filhos, ela compartilha a vida com o marido há cerca de dez anos. A história deles começou nas redes sociais, antes de evoluir para um relacionamento à distância e, finalmente, para o casamento. Essa trajetória reforça ainda mais seu apelo por um uso mais compassivo dessas plataformas.

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Por meio deste depoimento, Mindy Armstead nos lembra de uma verdade crucial: por trás das telas, existem seres humanos. Ao pedir mais empatia e moderação, ela convida a todos a refletir sobre o impacto de suas palavras. Uma mensagem universal que vai muito além do mundo dos esportes.