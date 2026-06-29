"Pense antes de escrever": esposa de jogador da NFL denuncia comentários odiosos

Anaëlle G.
@mindyarmstead.md / Instagram

Por trás de cada atleta, existem entes queridos que também leem os comentários. Essa é a mensagem que Mindy Armstead, psiquiatra e esposa do jogador da NFL Arik Armstead, quis transmitir. Em entrevista à revista People , ela denunciou os comentários odiosos que os jogadores e suas famílias recebem, clamando por mais humanidade. Seu lema: "Pense antes de escrever".

Um apelo à empatia

Para Mindy Armstead, a conclusão é inegável. "Gostaria que as pessoas percebessem que o que veem nas redes sociais representa apenas 1% de quem esses homens realmente são", explica. Ela reitera uma verdade frequentemente esquecida: por trás dos jogadores, existem "seres humanos, com famílias que também leem essas mensagens... crianças que poderiam lê-las". É um apelo para que todos considerem o impacto de suas palavras antes de publicá-las.

Comentários cada vez mais agressivos

A esposa do jogador de futebol americano Arik Armstead também observou um declínio preocupante. Segundo ela, os comentários se tornaram "muito mais agressivos nos últimos anos", um fenômeno que ela atribui, em particular, ao aumento das apostas esportivas. "Isso pode arruinar o dia deles, e seus entes queridos também leem", enfatiza, pedindo ao público que veja os jogadores "como seres humanos, não apenas como figuras lendárias". "Acreditem, eles estão fazendo o melhor que podem", insiste.

Um compromisso com a saúde mental

Mindy Armstead também trava essa batalha profissionalmente. Psiquiatra, ela fez da sua missão quebrar os tabus em torno da saúde mental, principalmente entre atletas. Essa causa ressoa com sua experiência pessoal, na interseção entre sua profissão e vida familiar. Através de suas palavras, ela busca reduzir o estigma que ainda cerca essas questões e lembrar a todos que os atletas não estão imunes ao sofrimento psicológico.

Uma história que começou nas redes sociais.

Mãe de vários filhos, ela compartilha a vida com o marido há cerca de dez anos. A história deles começou nas redes sociais, antes de evoluir para um relacionamento à distância e, finalmente, para o casamento. Essa trajetória reforça ainda mais seu apelo por um uso mais compassivo dessas plataformas.

Por meio deste depoimento, Mindy Armstead nos lembra de uma verdade crucial: por trás das telas, existem seres humanos. Ao pedir mais empatia e moderação, ela convida a todos a refletir sobre o impacto de suas palavras. Uma mensagem universal que vai muito além do mundo dos esportes.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
Nas arquibancadas, esta modelo portuguesa apoia o seu país através de fotos que estão gerando reações.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nas arquibancadas, esta modelo portuguesa apoia o seu país através de fotos que estão gerando reações.

Sara Sampaio exibiu com orgulho as cores da sua seleção nacional. A modelo portuguesa foi às arquibancadas da...

A companheira de um jogador português e sua irmã gêmea estão atraindo todas as atenções nas arquibancadas.

Durante uma partida de Portugal na Copa do Mundo FIFA de 2026™, duas torcedoras se viram, sem querer,...

Hailey Bieber compartilha uma nova e impressionante selfie com estilo de verão.

A modelo e empresária americana Hailey Bieber compartilhou uma nova selfie em suas redes sociais, com um look...

A atriz Daniela Melchior causa sensação com seu traje de banho em Portugal.

Daniela Melchior encantou mais uma vez seus fãs. A atriz portuguesa compartilhou uma foto ensolarada do Festival Waking...

Drew Barrymore celebra sua amizade com Cameron Diaz em uma mensagem emocionante.

A atriz americana Drew Barrymore prestou uma homenagem emocionante à sua melhor amiga. Ela compartilhou uma série de...

Durante uma escapadela ensolarada, Ana de Armas partilhou fotos que fizeram os fãs "sonhar".

A atriz cubano-espanhola Ana de Armas compartilhou uma série de fotos no Instagram tiradas durante uma viagem ensolarada...