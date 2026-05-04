"Esta não é uma roupa para o frio": modelo em expedição ao Ártico gera debate

Quatro garotas da Louisiana (EUA), o Ártico e uma expedição que "quase deu errado" — foi assim que a modelo e personalidade da televisão americana Brooks Nader resumiu sua aventura no Instagram. Por trás da legenda "descontraída" havia uma missão científica real e um debate imediato sobre o que ela vestia.
Uma expedição científica séria
Brooks Nader e suas três irmãs — Mary Holland, Grace Ann e Sarah Jane — viajaram para Svalbard, na Noruega, para participar do primeiro estudo a examinar como ambientes polares extremos afetam a saúde das mulheres. Conduzido em parceria com a Space Prize Foundation, o NYU Langone Health e a Universidade do Arizona, o experimento foi projetado para replicar as condições que os astronautas enfrentam no espaço: temperaturas extremas, isolamento e ciclos claro-escuro interrompidos. O programa incluiu passeios de snowmobile, esqui cross-country por vales glaciais e a coleta de dados biológicos em tempo real.
O que os pesquisadores queriam medir
Os dados coletados abordaram os efeitos de condições ambientais extremas no equilíbrio hormonal feminino, ciclos menstruais, padrões de sono e adaptação fisiológica geral. Dispositivos vestíveis de monitoramento do sono e coleta de amostras biológicas foram utilizados durante toda a viagem, seguidos de avaliações pós-viagem para analisar a recuperação e a recalibração fisiológica. Os resultados serão submetidos a uma revista científica com revisão por pares e apresentados em conferências internacionais, incluindo o SLEEP Meeting em junho de 2026.
O debate sobre a roupa
Além da expedição científica em si, foi o look de Brooks Nader que realmente chamou a atenção em sua postagem no Instagram. Embora sua legenda descontraída e peculiar ("4 garotas do sul da Louisiana vão para o Ártico e quase não voltam... Tudo pela CIÊNCIA, meninas") tenha ajudado a gerar repercussão em torno da reportagem do ABC Nightline, foram principalmente as escolhas de roupas vistas em algumas das fotos que provocaram as maiores reações.
Entre críticas à inadequação do projeto para o clima ártico e defesas de uma abordagem científica mais acessível e moderna, o debate rapidamente passou da essência do projeto para a sua aparência. É fundamental lembrar que não cabe a ninguém comentar ou julgar o corpo ou a aparência de uma mulher — ou de qualquer outra pessoa, aliás. Todos têm o direito de se vestir como quiserem, e ser uma figura pública não justifica, de forma alguma, críticas ou julgamentos sobre imagens compartilhadas nas redes sociais.
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Uma questão que vai muito além da expedição.
Em um comunicado, as irmãs Nader expressaram sua visão para o projeto: "Esta é tanto uma contribuição científica quanto uma declaração cultural. Vemos isso como uma oportunidade de continuar a conversa que temos sobre a saúde da mulher rumo a uma nova fronteira – do que nossos corpos são capazes quando levados ao extremo. Esperamos que nossa participação inspire outras mulheres a participarem de pesquisas futuras."
O estudo foi concebido para "preencher uma lacuna crítica na pesquisa médica e espacial, com implicações para a saúde das mulheres na Terra e para a viabilidade da reprodução humana e de viagens espaciais de longa duração". Em outras palavras, entender como o corpo feminino reage a condições extremas não é uma questão menor. É fundamental para o futuro da exploração espacial — e as irmãs Nader, com seus casacos abertos e sorrisos, tornaram-se suas embaixadoras "mais inesperadas".
No fim das contas, apesar das roupas leves que usavam no Ártico, Brooks Nader e suas três irmãs, Mary Holland, Grace Ann e Sarah Jane, trouxeram de Svalbard dados científicos que poucos teriam imaginado coletar. O debate sobre suas vestimentas teve pelo menos um mérito: chamar a atenção para uma pesquisa que precisava desesperadamente dela.