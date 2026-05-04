Aos 68 anos, a atriz Sharon Stone posa sem maquiagem à beira da piscina.

A atriz e produtora americana Sharon Stone não estava necessariamente tentando enviar uma mensagem. Ela simplesmente compartilhou uma foto sua, à beira da piscina, sem maquiagem, banhada pelo sol — mas seus 4,3 milhões de seguidores reagiram rapidamente.

Sem filtros, sem retoques.

Em 1º de maio de 2026, Sharon Stone postou uma foto natural no Instagram, tirada à beira da piscina sob o sol. A legenda, tão simples quanto o look: "O verão está quase aqui! Feliz sexta-feira, meus amores." Ela usava um biquíni com estampas geométricas abstratas em tons de verde, roxo, preto e bordô, o cabelo preso em um rabo de cavalo e os olhos parcialmente cobertos por raminhos de folhas que segurava na mão direita.

Esta foto sem edição mostra a atriz ao natural, banhada pela luz do sol à beira da piscina — uma escolha provavelmente deliberada em um mundo digital onde filtros e retoques se tornaram a norma. Um colar com pingente de borla vermelha completou o visual, sem outros acessórios.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Sharon Stone (@sharonstone)

Elogios unânimes dos fãs

Os comentários dos fãs inundaram a publicação, repletos de elogios: "Você é o melhor", "Incrível", "Obrigado por se mostrar assim". Uma reação que diz muito sobre o impacto que uma imagem autêntica pode ter em uma era onde a "perfeição digital" se tornou o padrão — e onde vê-la contornada se tornou um ato quase "radical".

Uma relação com o corpo cultivada ao longo dos anos.

Em fevereiro de 2026, Sharon Stone já havia falado publicamente sobre sua relação com o envelhecimento: "Por que, em 2026, ainda temos medo de envelhecer e abraçar plenamente nossa identidade? Somos muito mais do que nossa aparência... somos artistas, mães, irmãs, esposas, enfermeiras, professoras... e a lista continua."

Em entrevista ao The Times em março de 2025, ela também falou com humor e ternura sobre a evolução do seu corpo: "Brinco que meus braços agora têm rugas. Mas penso: 'Meus braços eram lindos, e agora são fortes e parecem asas de anjo. E daí se têm rugas? Talvez seja isso que os torna maravilhosos agora.'" Uma filosofia que transparece em cada publicação — e que explica por que suas fotos geram tanta discussão quanto inspiração.

Em resumo, Sharon Stone continua a provar que a liberdade da atenção externa é talvez o luxo mais raro que existe.