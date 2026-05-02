Olivia Rodrigo revisita esse tema "brincalhão" em um vestido de renda branca.

A cantora e compositora americana Olivia Rodrigo tinha um evento importante no dia 28 de abril de 2026: um jantar com o elenco do programa americano "Saturday Night Live" em Manhattan. Para a ocasião, ela escolheu um vestido branco de renda com bolinhas que combinava o espírito divertido de uma estampa clássica com a precisão de um look impecavelmente produzido.

Um vestido de bolinhas reinventado com renda.

Olivia Rodrigo foi vista com este look em um jantar do elenco do "Saturday Night Live" no restaurante italiano Lattanzi, em Manhattan. No sábado, 2 de maio de 2026, a cantora participará do programa como apresentadora e atração musical — um papel duplo que ela anunciou em 8 de abril no Instagram com as palavras: "Um grande sonho realizado. Vejo vocês em Nova York 🗽🩷💋" .

Olivia Rodrigo usou um vestido preto adornado com bolinhas brancas, com detalhes em renda branca na gola e nas mangas. A estampa de bolinhas, geralmente associada a uma estética retrô, ganhou uma dimensão mais sofisticada graças ao acabamento em renda – uma forma de criar um diálogo entre o lado "divertido" da estampa e um acabamento mais "delicado".

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Pop Tales (@poptalesofficial)

Acessórios escolhidos com precisão

Olivia Rodrigo completou o look com uma bolsa Alaïa Le Teckel bordô e um longo colar statement. O contraste entre o bordô do acessório e o preto e branco do vestido adicionou uma bem-vinda profundidade cromática. Este look se encaixa perfeitamente na direção visual claramente definida para 2026.

A capa de seu próximo álbum, "you seem pretty sad for a girl so in love", com lançamento previsto para 12 de junho, a mostra em um minivestido rosa claro com gola branca, usado com sapatos de plataforma pretos e meias brancas compridas. Na imagem promocional de sua "The Unraveled Tour", anunciada em 30 de abril, ela continua com esse tema, usando um vestido rosa claro em tecido leve com detalhes em renda. Branco, renda e rosa agora formam um tríptico visual coerente em torno dessa "nova era".

"Saturday Night Live", um marco em sua carreira.

Apresentando e se apresentando como atração musical no "Saturday Night Live" desta noite, Olivia Rodrigo está prestes a vivenciar um dos momentos mais importantes de sua carreira na televisão. O programa é um rito de passagem para artistas americanos — e o fato de ela estar desempenhando ambos os papéis simultaneamente diz muito sobre o nível de confiança que a indústria deposita nela aos 23 anos. O visual do jantar do elenco, escolhido na noite anterior à sua participação, assumiu, portanto, um significado especial: uma forma de afirmar uma identidade visual coerente, poucos dias antes da exposição máxima.

Bolinhas brancas, renda, uma bolsa bordô: Olivia Rodrigo não precisou de mais nada para anunciar o início de uma nova era. Ela está deixando sua marca em 2026 com um universo visual tão meticulosamente construído quanto o seu universo musical.