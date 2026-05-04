Shakira transforma a praia de Copacabana em um palco gigante.

Em 2 de maio de 2026, a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, tornou-se o maior palco de shows do mundo. A cantora e compositora colombiana Shakira atraiu 2 milhões de pessoas para um show gratuito que entrará para os anais da história da música ao vivo.

Um enxame de drones para abrir a noite.

Antes mesmo de uma única nota ser tocada, um show de drones acima da multidão formou a silhueta de um lobo — uma referência direta à sua música "She Wolf" — enquanto Shakira saudava o público em português, declarando seu amor pelo Brasil. Subindo ao palco vestida com as cores da bandeira brasileira pouco depois das 23h, ela exclamou: "Brasil, eu te amo! É mágico pensar que estamos aqui, milhões de almas juntas, prontas para cantar, dançar e nos emocionar."

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Quase 30 músicas em três horas

Shakira abriu o show com "La Fuerte", o primeiro single de seu álbum de 2024, "Las Mujeres Ya No Lloran", antes de apresentar um setlist de quase 30 músicas, intercalado com vídeos e dez trocas de figurino. A setlist incluiu "Hips Don't Lie", "La Tortura", "Waka Waka", "TQG", "Chantaje", "La Bicicleta" e "Whenever, Wherever" — uma viagem por mais de vinte anos de sua carreira que manteve a plateia animada do começo ao fim.

Convidados brasileiros surpreendam

A noite contou com convidados ilustres: a cantora e compositora brasileira Anitta, para um dueto de funk, e as lendas da música brasileira Caetano Veloso e Maria Bethânia, cuja presença no palco despertou uma emoção coletiva na plateia. Essas participações testemunharam a profunda conexão entre Shakira e o Brasil, país que ela frequenta desde os 18 anos.

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"Eu tinha 18 anos e sonhava em cantar para vocês."

Durante o show, Shakira reservou um momento para falar diretamente com o público, relembrando sua primeira vez no Brasil: "Cheguei aqui com 18 anos, sonhando em cantar para vocês. E agora vejam só. A vida é mágica." Ela também transmitiu uma mensagem de resiliência às mulheres na plateia: "A cada queda, a mulher se levanta um pouco mais sábia do que antes" — uma declaração que emocionou os 2 milhões de espectadores.

Um registro que condiz com a tradição.

O show faz parte do festival Todo Mundo no Rio, uma iniciativa da cidade do Rio que oferece shows internacionais gratuitos na praia de Copacabana. Madonna inaugurou a tradição em 2024 para um público de 1,6 milhão de pessoas, e Lady Gaga a seguiu em 2025 com 2,1 milhões de espectadores. O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, anunciou oficialmente o recorde no X (antigo Twitter): "A loba fez história no Rio".

Uma turnê que já entrou para a história.

Com mais de 90 milhões de discos vendidos, quatro prêmios Grammy e quinze Grammy Latinos, Shakira desfruta de uma popularidade incomparável no Brasil, onde se apresenta há décadas. Sua turnê "Las Mujeres Ya No Lloran" já havia conquistado um recorde mundial do Guinness como a turnê de maior bilheteria de todos os tempos por uma artista latina. O show em Copacabana coroou uma série de datas históricas — após uma apresentação gratuita para 400 mil pessoas no Zócalo da Cidade do México no início do ano.

Dois milhões de pessoas, um enxame de drones, três horas de música e uma mensagem de amor ao Brasil – Shakira transformou Copacabana em muito mais do que apenas uma praia. Um palco gigante, um momento coletivo e uma noite que aqueles que a presenciaram lembrarão por muito tempo.