Hailey Bieber optou por um look minimalista vintage laranja.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

A modelo e empresária americana Hailey Bieber tem um "talento sutil" para ditar tendências sem parecer que está fazendo isso. Em 1º de maio de 2026, ela simplesmente compartilhou algumas selfies no Instagram, vestindo um conjunto laranja vintage com um colete vermelho por cima, para gerar um verdadeiro alvoroço entre seus seguidores.

Um conjunto laranja de duas peças com top frente única e calcinha estilo shorts.

Hailey Bieber legendou sua sequência de selfies no espelho, tirada em 1º de maio de 2026, com a frase "Comparar maçãs com laranjas" — uma referência direta ao contraste entre seu biquíni laranja e seu colete vermelho. Ela usava um biquíni laranja de alças cruzadas no pescoço com shorts — um corte retrô que lembrava a moda praia dos anos 70, uma mistura de minimalismo e nostalgia. Por cima, ela vestiu um colete vermelho curto, abotoado na frente e deixado aberto para revelar o conjunto laranja por baixo.

É precisamente essa combinação de laranja e vermelho que chamou a atenção: dois tons quentes e saturados, unidos aqui com uma naturalidade surpreendente. Uma escolha que comprova que Hailey Bieber continua a explorar combinações de cores onde muitos outros param.

Uma maquiagem minimalista para não sobrecarregar o visual.

Para completar o look, Hailey Bieber usou o cabelo castanho solto, com risca ao meio e camadas naturais, enquanto a maquiagem consistia em delineador taupe, toques de blush rosa e batom rosado. Nada que competisse com a roupa — uma forma de deixar a cor brilhar por si só.

Uma estética vintage que veio para ficar.

Este look se encaixa perfeitamente em uma direção estilística consistente que Hailey Bieber vem explorando há várias temporadas: peças com inspiração retrô, cores quentes e vibrantes e um minimalismo que não exclui a ousadia. Seja em sua aparição no Coachella 2026 com shorts de corrida curtíssimos e botas, ou neste look carrossel em laranja e vermelho, ela está construindo uma estética descontraída, precisa e nada convencional.

Um conjunto laranja de duas peças, um colete vermelho e uma legenda de duas palavras — Hailey Bieber não precisou de mais nada para criar um momento fashion. A combinação de cores "além do laranja" já é uma das que seus seguidores vão querer experimentar neste verão.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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