Ana de Armas reinventa o vestido de couro com um detalhe inesperado.

Fabienne Ba.
@ana_d_armas / Instagram

A atriz cubano-espanhola Ana de Armas e as joias finas já haviam demonstrado uma sintonia estilística perfeita. Com a campanha "Mythica", essa parceria atinge um novo patamar – e um vestido de couro preto serve de pano de fundo para uma das peças mais marcantes da coleção.

A campanha "Mythica", entre mistério e transformação.

Esta nova campanha de alta joalheria tem um nome muito apropriado. "Mythica" evoca um mundo de transformação e mistério, apresentando a mulher que usa as joias como uma figura que escreve a sua própria história. Ana de Armas é a personificação perfeita disso: uma atriz cuja carreira internacional — de Cuba a Hollywood — fala de reinvenção constante. O visual aposta em linhas limpas, pedras luminosas e uma modernidade arrojada, bem distante da estética "antiquada" que a alta joalheria por vezes carrega consigo.

O vestido de couro: a vitrine inesperada

O vestido, com seu decote profundo sustentado por alças finas, é ao mesmo tempo estruturado e minimalista — o cenário perfeito para que as joias brilhem intensamente. O couro adiciona uma tensão, uma modernidade quase rock and roll, que contrasta fortemente com a preciosidade habitual das campanhas de joias. É justamente essa justaposição que torna as imagens de Ana de Armas tão impactantes.

O colar cascata, peça central da coleção.

É a joia que rouba a cena. Um colar em cascata cravejado de água-marinha e topázio olho-de-gato, cuja estrutura reinterpreta um icônico motivo da Louis Vuitton em formas fluidas, semelhantes a fitas. No pescoço de Ana de Armas, a peça encontra seu cenário ideal: um decote que permite que ela se destaque sem ofuscá-la, e a pele luminosa que revela suas nuances. O fundo escuro, que isola o colar para enfatizar sua precisão artesanal, completa uma apresentação visual impecável.

Um look de beleza que equilibra a força do visual.

Para evitar competir com o vestido ou as joias, a abordagem de beleza foi a da suavidade: ondas suaves, uma maquiagem natural e luminosa que permite que a estrutura do look — couro, metal, pedras — fale por si só. O equilíbrio entre a "dureza" do couro e a delicadeza das joias também se reflete na forma como o cabelo e a maquiagem de Ana de Armas foram estilizados.

Ana de Armas, uma figura essencial nas campanhas de moda.

Musa há vários anos, a atriz cubano-espanhola Ana de Armas continua a personificar esse universo com rara consistência. Para "Mythica", ela não apenas usa joias — ela as habita. Os comentários sob as imagens confirmaram isso imediatamente: "absolutamente linda", "a mais linda", uma avalanche de reações que testemunham o impacto imediato dessas imagens.

Um vestido de couro preto, um colar de água-marinha e Ana de Armas: a combinação perfeita para uma campanha de joias. O detalhe inesperado? O próprio couro, essa escolha de material que transforma um look "clássico" em algo decididamente mais chique.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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