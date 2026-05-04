Ana de Armas reinventa o vestido de couro com um detalhe inesperado.

A atriz cubano-espanhola Ana de Armas e as joias finas já haviam demonstrado uma sintonia estilística perfeita. Com a campanha "Mythica", essa parceria atinge um novo patamar – e um vestido de couro preto serve de pano de fundo para uma das peças mais marcantes da coleção.

A campanha "Mythica", entre mistério e transformação.

Esta nova campanha de alta joalheria tem um nome muito apropriado. "Mythica" evoca um mundo de transformação e mistério, apresentando a mulher que usa as joias como uma figura que escreve a sua própria história. Ana de Armas é a personificação perfeita disso: uma atriz cuja carreira internacional — de Cuba a Hollywood — fala de reinvenção constante. O visual aposta em linhas limpas, pedras luminosas e uma modernidade arrojada, bem distante da estética "antiquada" que a alta joalheria por vezes carrega consigo.

O vestido de couro: a vitrine inesperada

O vestido, com seu decote profundo sustentado por alças finas, é ao mesmo tempo estruturado e minimalista — o cenário perfeito para que as joias brilhem intensamente. O couro adiciona uma tensão, uma modernidade quase rock and roll, que contrasta fortemente com a preciosidade habitual das campanhas de joias. É justamente essa justaposição que torna as imagens de Ana de Armas tão impactantes.

O colar cascata, peça central da coleção.

É a joia que rouba a cena. Um colar em cascata cravejado de água-marinha e topázio olho-de-gato, cuja estrutura reinterpreta um icônico motivo da Louis Vuitton em formas fluidas, semelhantes a fitas. No pescoço de Ana de Armas, a peça encontra seu cenário ideal: um decote que permite que ela se destaque sem ofuscá-la, e a pele luminosa que revela suas nuances. O fundo escuro, que isola o colar para enfatizar sua precisão artesanal, completa uma apresentação visual impecável.

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Um look de beleza que equilibra a força do visual.

Para evitar competir com o vestido ou as joias, a abordagem de beleza foi a da suavidade: ondas suaves, uma maquiagem natural e luminosa que permite que a estrutura do look — couro, metal, pedras — fale por si só. O equilíbrio entre a "dureza" do couro e a delicadeza das joias também se reflete na forma como o cabelo e a maquiagem de Ana de Armas foram estilizados.

Ana de Armas, uma figura essencial nas campanhas de moda.

Musa há vários anos, a atriz cubano-espanhola Ana de Armas continua a personificar esse universo com rara consistência. Para "Mythica", ela não apenas usa joias — ela as habita. Os comentários sob as imagens confirmaram isso imediatamente: "absolutamente linda", "a mais linda", uma avalanche de reações que testemunham o impacto imediato dessas imagens.

Um vestido de couro preto, um colar de água-marinha e Ana de Armas: a combinação perfeita para uma campanha de joias. O detalhe inesperado? O próprio couro, essa escolha de material que transforma um look "clássico" em algo decididamente mais chique.