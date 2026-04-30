A cantora americana Lizzo comemora seu aniversário com um vestido preto "ousado".

Lizzo não fez nada pela metade para comemorar seu 38º aniversário. Em 27 de abril de 2026, a cantora celebrou seu aniversário no Chateau Marmont, em Los Angeles, com um vestido preto transparente – e aproveitou a ocasião para anunciar uma novidade que causou ainda mais alvoroço do que sua roupa.

Um aniversário combinado com um grande anúncio.

Algumas horas antes de sua festa de aniversário, Lizzo compartilhou uma foto no Instagram de sua mão com unhas impecáveis segurando uma versão em miniatura de si mesma, anunciando o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, "Bitch", previsto para 5 de junho de 2026. "FELIZ ANIVERSÁRIO PARA MIM! Para comemorar, apresento a vocês - MEU NOVO ÁLBUM 5 DE JUNHO!", escreveu na legenda da foto. Uma forma de transformar seu próprio aniversário em um evento musical.

O vestido preto que continha tudo

Para a noite no Chateau Marmont, Lizzo usou um longo vestido preto de alças finas, com dois recortes nos quadris e painéis de tule transparente nas laterais das pernas, criando um efeito de pele à mostra em toda a extensão da saia. Ajustado ao seu corpo, o vestido acentuava suas curvas, brincando com o contraste entre opacidade e transparência. Um look glamoroso e chique ao mesmo tempo.

Acessórios que potencializam o impacto

Para completar o look, Lizzo usou scarpins pretos de verniz com bico fino, óculos de sol retangulares envolventes e várias pulseiras. Uma estola de pele marrom drapeada em volta dos braços proporcionou um contraste suave e dramático. Seu penteado — longas ondas loiras douradas — e batom rosa matte com cílios dramáticos finalizaram um visual meticulosamente planejado.

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Uma primavera de 2026 muito ativa.

Este aniversário coroa uma primavera particularmente agitada para Lizzo. Durante o primeiro fim de semana do Coachella, em 10 de abril, ela fez uma aparição surpresa no palco Sahara ao lado da rapper americana Sexyy Red, tocando flauta e dançando em cima de uma boneca gigante do Labubu enquanto usava um body preto com recortes. Entre o Coachella, o anúncio de seu álbum e esta memorável festa de aniversário, Lizzo parece ter decidido que 2026 será o seu ano.

Um novo álbum anunciado, um vestido preto diáfano, uma noite no Chateau Marmont com seu amado - Lizzo celebrou seu 38º aniversário do jeito que sempre faz: com brilho, sem restrições e com música.