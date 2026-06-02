"Um look de conto de fadas": esta modelo espanhola causa sensação com um look etéreo.

Julia P.
@wolfiecindy / Instagram

A modelo espanhola Cindy Kimberly está cativando seus seguidores. Através de uma série de fotos compartilhadas em sua conta do Instagram, tiradas em um suntuoso jardim japonês, ela cria uma estética onírica, elogiada por muitos online. Nos comentários, vários mencionaram seu "encanto de conto de fadas", enquanto outros a consideraram "linda e elegante".

Um look etéreo com vibrantes degradês de cores.

No centro destas fotos está um look particularmente elaborado. Cindy Kimberly veste um top drapeado em voile leve com mangas longas e fluidas, cuja cor desvanece do laranja vibrante ao rosa fúcsia. O top, aberto nas costas e amarrado na nuca, estende-se em painéis flutuantes que deslizam até ao chão. A peça é combinada com uma saia curta rosa vibrante e uma orquídea presa no cabelo, um toque floral que completa este look romântico.

Um cenário de jardim japonês

O cenário contribui plenamente para a magia da cena. Sentada à beira de um lago repleto de carpas koi alaranjadas, rodeada por vegetação exuberante, Cindy Kimberly parece em perfeita harmonia com o ambiente. As cores de sua roupa ecoam as dos peixes e das flores, criando uma composição pictórica. Descalça e com um olhar sereno, ela exala uma aura de tranquilidade que não passou despercebida por seus seguidores.

Uma recepção entusiástica

Como era de se esperar, a publicação fez sucesso entre os seguidores de Cindy Kimberly. Os comentários elogiaram tanto a bela produção quanto a elegância do look. "Um look de conto de fadas ", "lindo e estiloso" : essas reações atestam o impacto visual desta série, uma mistura de editorial de moda e cartão-postal de viagem.

Com essas imagens, Cindy Kimberly confirma seu talento para a produção fotográfica e seu gosto por uma estética meticulosamente elaborada. Entre gradientes vibrantes, cenários naturais e inspiração floral, ela cria um interlúdio onírico que mescla moda e estilo de vida. Um triunfo visual que, por alguns instantes, transporta seus seguidores para um verdadeiro conto de fadas.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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