"Ela parece um palhaço": a maquiagem de Doja Cat gera reações diversas.

A rapper americana Doja Cat nunca gostou de seguir a multidão, e provou isso mais uma vez. Em um show recente em Paris, ela exibiu uma maquiagem que imediatamente gerou reações. Seu visual dividiu opiniões, variando da admiração à perplexidade: enquanto muitos o viram como "ousadia artística", outros exclamaram: "Ela parece um palhaço!"

Maquiagem que desafia as regras

Doja Cat adotou uma abordagem completamente diferente da estética refinada das estrelas pop. No centro do seu visual está um batom vermelho propositalmente ousado. Este foi complementado por cílios postiços XXL, delineador preciso, sobrancelhas ultrafinas e um blush rosa intenso aplicado em pinceladas largas e circulares nas maçãs do rosto.

Doja Cat abraça completamente essa estética. Em uma entrevista recente para a ELLE UK, ela confessou sua predileção por lábios caricatos e batons marcantes. Ela citou Amanda Lepore, uma figura transgênero icônica da vida noturna de Nova York e musa da performance artística, como uma de suas inspirações. Sua maquiagem parisiense, portanto, surge como uma homenagem aos ícones que fizeram da metamorfose e do excesso uma linguagem artística singular.

Reações mistas

As opiniões se dividiram nas redes sociais. De um lado, os fãs elogiaram a "abordagem ousada e criativa". Do outro, alguns internautas, incomodados com o batom "borrado", julgaram o resultado "exagerado" e o consideraram, sobretudo, uma "maquiagem de palhaço". Vale lembrar que não julgamos o corpo ou a aparência de uma mulher — ou de qualquer pessoa — e que ser uma figura pública não nos dá o direito de julgar a aparência de alguém: todos são livres para se vestir e usar maquiagem como quiserem.

Com essa maquiagem, Doja Cat confirma seu status de artista enigmática que prefere questionar as convenções a segui-las. Uma coisa é certa: seu look parisiense, mais uma vez, gerou muita repercussão. Prova de que, para Doja Cat, o rosto é, antes de tudo, um campo de experimentação e um meio de expressão.

