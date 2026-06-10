"Ainda mais bonita com a idade": Cindy Crawford reinventa a moda praia com elegância.

A supermodelo americana Cindy Crawford é uma das figuras mais admiradas do mundo da moda. Em uma nova foto divulgada por sua própria marca de cosméticos, ela posa languidamente ao sol, em uma cena que fica entre o espontâneo e o tapete vermelho. E o resultado, como era de se esperar, foi universalmente aclamado.

Uma homenagem aos anos 90

Na fotografia, Cindy Crawford posa com ar descontraído, sentada numa poltrona de madeira com os pés apoiados numa mesa ao ar livre. Ela veste um maiô preto de uma peça com um decote profundo, complementado por um colar de diamantes brilhante. Nos pés, sandálias pretas de salto alto. Um roupão branco de tecido atoalhado cai sobre seus ombros com uma indiferença estudada.

A referência aos anos 90 não para por aí. Cindy Crawford exibe um penteado volumoso, óculos de sol pretos estilo gatinho e segura um livro de Claudia Schiffer dedicado à fotografia de moda daquela mesma década. Tudo em seu estilo, portanto, abraça completamente o retorno ao seu auge.

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Os usuários da internet são unânimes.

Os comentários sob a foto são surpreendentemente unânimes. Os internautas elogiam não apenas a beleza da imagem, mas também — e principalmente — a maneira como Cindy Crawford está envelhecendo com tanta graça. "Ainda mais bonita com a idade", escreve um. "Prova de que a beleza não tem limite de idade", acrescenta outro. Essa demonstração de admiração, em uma era de estética hipercorrigida, serve como uma plataforma poderosa para abraçar a passagem do tempo.

Com esta foto, a modelo Cindy Crawford nos lembra que, aos 60 anos, a elegância não tem prazo de validade – caso alguém ainda duvidasse disso.