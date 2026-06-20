Aos 40 anos, a modelo Irina Shayk opta por uma silhueta minimalista.

A modelo russa Irina Shayk continua a impressionar com seu estilo. Ela compartilhou uma série de fotos minimalistas, com ar de editorial de moda, no Instagram, em que uma peça em particular se destaca: uma calça de couro. Essa publicação confirma, mais uma vez, seu impecável senso de moda.

Calças de couro com detalhe "trompe-l'oeil"

No centro deste look: calças de couro pretas de pernas largas e modelagem relaxada, usadas na altura dos quadris. Seu diferencial está no efeito trompe-l'œil na cintura. A parte superior imita o cós de uma calça jeans cinza-escura, com passadores de cinto e detalhes metálicos prateados, antes de se transformar em um couro fosco, macio e fluido. Esse detalhe, que mescla os mundos do jeans e do couro, é suficiente para tornar esta peça o destaque do look.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por irina shayk (@irinashayk)

Uma estética minimalista e editorial.

Fotografada na varanda de um apartamento, encostada em uma parede branca, Irina Shayk optou por um cenário minimalista, digno de um editorial de moda. Seus longos cabelos castanhos, penteados com risca ao meio, e a ausência de qualquer artifício reforçam essa impressão de simplicidade controlada.

Fiel ao princípio de que "menos é mais", ela deixa a peça falar por si só, criando uma atmosfera ao mesmo tempo crua e sofisticada. Esta publicação confirma o status de Irina Shayk no mundo da moda. Musa de inúmeras marcas e presença constante nas maiores passarelas, ela se consolidou ao longo dos anos como um ícone de estilo. Seu visual continua a inspirar e cativar a cada aparição.

Com estas calças de couro com detalhe em trompe-l'œil e um design minimalista, Irina Shayk demonstra mais uma vez seu estilo. Ao focar em uma única peça marcante e em uma estética clean, ela prova que, na moda, a simplicidade pode ser "a forma mais eficaz de ousadia".