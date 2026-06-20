Aos 40 anos, a modelo Irina Shayk opta por uma silhueta minimalista.

Léa Michel
@irinashayk / Instagram

A modelo russa Irina Shayk continua a impressionar com seu estilo. Ela compartilhou uma série de fotos minimalistas, com ar de editorial de moda, no Instagram, em que uma peça em particular se destaca: uma calça de couro. Essa publicação confirma, mais uma vez, seu impecável senso de moda.

Calças de couro com detalhe "trompe-l'oeil"

No centro deste look: calças de couro pretas de pernas largas e modelagem relaxada, usadas na altura dos quadris. Seu diferencial está no efeito trompe-l'œil na cintura. A parte superior imita o cós de uma calça jeans cinza-escura, com passadores de cinto e detalhes metálicos prateados, antes de se transformar em um couro fosco, macio e fluido. Esse detalhe, que mescla os mundos do jeans e do couro, é suficiente para tornar esta peça o destaque do look.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por irina shayk (@irinashayk)

Uma estética minimalista e editorial.

Fotografada na varanda de um apartamento, encostada em uma parede branca, Irina Shayk optou por um cenário minimalista, digno de um editorial de moda. Seus longos cabelos castanhos, penteados com risca ao meio, e a ausência de qualquer artifício reforçam essa impressão de simplicidade controlada.

Fiel ao princípio de que "menos é mais", ela deixa a peça falar por si só, criando uma atmosfera ao mesmo tempo crua e sofisticada. Esta publicação confirma o status de Irina Shayk no mundo da moda. Musa de inúmeras marcas e presença constante nas maiores passarelas, ela se consolidou ao longo dos anos como um ícone de estilo. Seu visual continua a inspirar e cativar a cada aparição.

Com estas calças de couro com detalhe em trompe-l'œil e um design minimalista, Irina Shayk demonstra mais uma vez seu estilo. Ao focar em uma única peça marcante e em uma estética clean, ela prova que, na moda, a simplicidade pode ser "a forma mais eficaz de ousadia".

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Gisele Bündchen está deslumbrante em um blazer escultural com um design espetacular.
Article suivant
"Ela parece um palhaço": a maquiagem de Doja Cat gera reações diversas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ela parece um palhaço": a maquiagem de Doja Cat gera reações diversas.

A rapper americana Doja Cat nunca gostou de seguir a multidão, e provou isso mais uma vez. Em...

Gisele Bündchen está deslumbrante em um blazer escultural com um design espetacular.

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen faz uma aparição particularmente espetacular no mundo da moda. Ela posa com uma...

Sasha Obama, de 25 anos, opta por uma elegância atemporal durante um passeio com sua mãe.

Sasha Obama, a filha mais nova do 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e de Michelle Robinson-Obama,...

Grávida de oito meses, esta ex-líder de torcida está revivendo uma coreografia cult.

Estar grávida de oito meses não a impede de dar um show. Kelcey Wetterberg, ex-cheerleader do Dallas Cowboys,...

Por ter viajado para disputar a Copa do Mundo, este jogador não pôde comparecer ao nascimento de sua filha.

Paralelamente às grandes competições internacionais, a vida pessoal também se desenrola. O goleiro sul-coreano Kim Seung-gyu disputou a...

Ao lado de Shakira, Sofia Vergara optou por uma regata colombiana e causou sensação.

A atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana Sofia Vergara não hesitou em mostrar suas raízes. Recentemente,...