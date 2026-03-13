Em um vestido de renda, esta modelo americana chama a atenção.

Na festa da Vanities em Los Angeles, Kaia Gerber mais uma vez roubou a cena. A modelo e atriz americana, filha da supermodelo Cindy Crawford, reinventou o icônico vestidinho preto com um toque moderno e chique sem esforço.

Uma criação da Givenchy que combina tradição e modernidade.

Para a ocasião, Kaia Gerber usou um vestido Givenchy confeccionado em renda delicada e com uma saia de tule leve que remetia ao balé clássico. A produção combinou a sofisticação atemporal do preto com um charme etéreo, demonstrando o domínio da jovem sobre o contraste. Sem acessórios supérfluos, Kaia optou pela simplicidade: scarpins de verniz preto para acentuar sua silhueta e permitir que toda a atenção se concentrasse na peça central do seu look.

Um visual natural e luminoso

Para o seu visual de beleza, a modelo optou por um estilo natural. Seus cabelos, soltos em ondas suaves, caíam livremente sobre os ombros, reforçando o equilíbrio sutil entre elegância e descontração. Uma maquiagem luminosa completou o look, realçando sua tez radiante e tons quentes que remetem à suave primavera californiana.

Um herdeiro do estilo

Kaia Gerber confirma, mais uma vez, seu status como um ícone fashion em ascensão. Seguindo os passos de sua mãe, Cindy Crawford, ela consegue transformar cada aparição em um verdadeiro momento fashion. Algumas semanas antes, ela já havia cativado o público no Film Independent Spirit Awards com mais uma criação da Givenchy, demonstrando sua fidelidade à maison parisiense e sua predileção por linhas minimalistas.

Com essa nova interpretação do vestidinho preto, Kaia Gerber presta homenagem a uma peça atemporal, infundindo-a com sua própria visão: moderna e confiante. Um look que confirma, se é que era preciso confirmar, que o futuro da moda está em boas mãos.