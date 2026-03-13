Aos 50 anos, Eva Longoria surpreende com um novo corte de cabelo.

Anaëlle G.
@evalongoria/Instagram

A atriz, diretora, produtora e modelo americana Eva Longoria exibe um novo penteado, que combina com um vestido amarelo pastel justo ao corpo, em uma publicação no Instagram que exala alegria de viver.

Um novo corte para uma nova década

Eva Longoria decidiu trocar seus longos cabelos característicos por um corte chanel que emoldura o rosto. O corte, levemente texturizado e com movimento, foi elogiado tanto por cabeleireiros quanto por seus fãs. Nas redes sociais, a atriz exibiu seu novo visual em um vídeo onde aparece em ação em um set de filmagem, confirmando sua inclinação por transformações estilosas.

Um chapéu de pescador elegante e colorido

Eva Longoria aparece em fotos exibindo um elegante corte bob, para um visual chique e muito moderno. As mechas levemente onduladas roçam seu maxilar e emolduram o rosto, mantendo um aspecto leve e arejado. Esse comprimento médio, nem muito curto nem muito longo, é uma opção ideal para quem quer mudar o corte sem perder todo o comprimento.

Um vestido amarelo-manteiga para dançar entre as filmagens.

No vídeo, Eva Longoria veste um vestido longo amarelo pastel com babados, que realça sua silhueta sem perder o brilho e a alegria. O tom "amarelo manteiga" ilumina sua pele e complementa perfeitamente seu novo corte de cabelo chanel, criando um contraste suave entre a cor ensolarada e o corte estruturado. Ela aparece praticando alguns passos de dança com o coreógrafo Gustavo Vargas, que a gira e a guia em um ambiente descontraído de bastidores.

Em resumo, essa dupla "corte chanel curto e vestido colorido" reflete uma Eva Longoria confiante aos 50 anos. Sua mudança de penteado, amplamente comentada, é vista como um gesto inspirador para muitas mulheres que também desejam adotar um estilo "mais assertivo".

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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