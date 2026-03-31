Aos 62 anos, esta modelo australiana comemora seu aniversário na areia.

A modelo, atriz e empresária australiana Elle Macpherson celebrou seu 62º aniversário em 29 de março de 2026, compartilhando uma série de imagens capturadas em um cenário ensolarado. Figura icônica da década de 1990, ela personifica a elegância atemporal, inspirando admiração entre seus seguidores por meio de posts no Instagram que mostram um estilo de vida focado no bem-estar e na simplicidade.

Um aniversário marcado pela serenidade.

Em suas redes sociais, Elle Macpherson compartilhou diversas fotos tiradas à beira-mar, exibindo uma atmosfera tranquila e natural. Fiel ao seu estilo característico, a modelo aparece com looks minimalistas que refletem seu compromisso com uma estética clean. Essas imagens foram amplamente elogiadas pelos internautas, muitos dos quais destacaram sua consistência e influência duradoura no mundo da moda.

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Um ícone influente dos anos 90

Além dessas imagens recentes, Elle Macpherson também compartilhou um vídeo retrospectivo destacando momentos importantes de sua carreira. Essa montagem mescla imagens de arquivo, capas de revistas e memórias pessoais, relembrando o impacto que ela teve na indústria da moda ao longo das décadas. Apelidada de "O Corpo" no auge de sua carreira, Elle Macpherson gradualmente direcionou seu foco para o empreendedorismo e o bem-estar.

Um estilo de vida inspirado na natureza.

Morando na Flórida, Elle Macpherson explica que aprecia uma vida cotidiana marcada pela proximidade do mar e um clima ensolarado que lhe remete às suas raízes australianas. Ela privilegia um estilo de vida simples, composto por peças atemporais e confortáveis, em sintonia com sua imagem natural. Seu aniversário foi, portanto, uma oportunidade para compartilhar uma visão positiva da passagem do tempo, valorizando a experiência e a confiança adquiridas ao longo dos anos.

Por meio dessas publicações, Elle Macpherson confirma seu lugar entre as figuras icônicas da moda internacional. Seu aniversário, celebrado em um ambiente natural, ilustra uma abordagem serena da maturidade, destacando a importância do bem-estar e da autenticidade.