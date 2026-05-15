Demi Moore, em um vestido escultural, redefine as regras do tapete vermelho.

A atriz, produtora e diretora americana Demi Moore fez uma aparição marcante no Festival de Cannes (12 a 23 de maio de 2026) durante a exibição de "Fatherland" no Palais des Festivals. Integrante do júri da Competição Principal, ela optou por um vestido escultural em tecido amassado, transformando sua aparição em uma verdadeira performance estética.

Um vestido concebido como uma obra de arte.

O vestido usado por Demi Moore rompeu com as convenções habituais do tapete vermelho de Cannes. Feito de um tecido amassado que lembrava papel de embrulho cuidadosamente plissado, o vestido abraçou completamente sua dimensão escultural. Enquanto as pregas geralmente são banidas de grandes aparições, a atriz inverteu a regra, fazendo dos amassados o próprio coração da peça.

A parte superior do vestido destacava-se pela gola drapeada dramática que envolvia a cabeça da atriz antes de se abrir nas costas, criando a ilusão de uma manga assimétrica. Abaixo desse corpete estruturado, a silhueta afunilava-se em um corpete ajustado que fluía em uma saia reta e elegante. A barra, ligeiramente levantada do chão, revelava sapatos de salto alto pretos de bico fino, escolhidos para que o vestido fosse o protagonista.

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Acessórios minimalistas, porém preciosos

Para não sobrecarregar um vestido já deslumbrante, Demi Moore optou por uma seleção limitada de joias refinadas. Seus brincos longos e pendentes, com seu brilho luminoso, foram complementados por um penteado sofisticado, porém discreto: cabelos longos e lisos penteados para trás com uma risca lateral que emoldurava seu rosto. Uma delicada pulseira, adornada com um motivo floral de diamantes, completou o conjunto. Sua maquiagem e penteado seguiram o mesmo princípio: permitir que o vestido respirasse, complementando-o sem ofuscá-lo. O resultado foi um visual coeso, onde cada elemento serviu ao efeito escultural desejado.

Uma série de participações notáveis desde o início do Festival.

Este look faz parte de uma sequência de aparições particularmente bem-sucedidas de Demi Moore em Cannes. No dia anterior, 13 de maio, a atriz desfilou no tapete vermelho para a exibição de "A Vida de uma Mulher" com um vestido lilás tomara que caia em um tecido iridescente que lembrava um líquido escorrendo. O vestido, com decote coração e uma fenda na coxa, foi combinado com sapatos de cetim da mesma cor, brincos de diamante em formato de lustre e ondas com efeito molhado nos cabelos.

Ainda antes, em 12 de maio, na exibição de "The Electric Venus", ela havia escolhido um vestido brilhante da Jacquemus. A peça, caracterizada por uma silhueta etérea e uma cintura peplum exagerada coberta de lantejoulas, foi complementada por joias Chopard: brincos de cluster e um colar marcante com várias fileiras de diamantes.

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O tapete vermelho como território de expressão

Por meio dessa série de aparições, Demi Moore confirma uma abordagem ao tapete vermelho que vai além de meros desfiles de moda. Cada look se torna um campo de testes: materiais inesperados, volumes, referências à arte ou estilos decorativos. O vestido amassado em "Fatherland" amplia essa lógica ao abraçar uma escolha ousada: elevar um tecido geralmente percebido como uma "imperfeição" a um elemento central da silhueta.

Sua posição como jurada na Competição Principal proporciona a ela uma plataforma ampliada para essa vitrine de estilo. Com o festival durando doze dias, Demi Moore ainda tem várias exibições oficiais para apresentar sua visão estilística e manter a expectativa em torno de cada uma de suas aparições.

Com seu vestido escultural e drapeado espetacular, Demi Moore proporciona um dos momentos de moda mais singulares desta edição de Cannes. Na metade de seu mandato como membro do júri, ela antecipa uma série de aparições muito aguardadas, onde a coerência da mensagem conta tanto quanto a ousadia das escolhas.