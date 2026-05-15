Por trás das críticas ao vestido de Olivia Rodrigo, surge um debate mais profundo.

Comentar sobre as roupas de cantores em vez de aplaudir suas performances vocais e apreciar seu talento artístico tornou-se quase um rito de passagem. A ícone do pop-rock Olivia Rodrigo não foi exceção a esse julgamento público. Seu vestido curto, combinado com sapatos ousados, foi dissecado nos mínimos detalhes por uma horda de comentaristas anônimos. Essa roupa, que deveria ser apenas uma declaração de estilo, quase se tornou um assunto nacional.

O vestido estilo boneca de Olivia Rodrigo atraiu muitas críticas.

O nome de Olivia Rodrigo não para de aparecer nas notícias. A cantora americana, conhecida por seu estilo musical eclético e sua abordagem bastante pessoal do pop-rock, está estampando manchetes não por seu talento inegável, mas por seu mais recente e aparentemente inofensivo look de palco. Sua roupa, concebida como pano de fundo, um elemento secundário em sua performance, tornou-se um assunto viral de discussão.

No evento Spotify Billions Club, que homenageia artistas que ultrapassaram um bilhão de streams na plataforma, a cantora de "Bad Idea Right" manteve-se fiel ao seu estilo e, mais uma vez, expressou sua identidade única através da moda. Ela apareceu no palco vestindo um vestido curto estilo boneca, coberto de pequenas flores e adornado com renda. Para dar um toque ousado à peça recatada, combinada com shorts estilo bloomers, ela usou botas robustas e meias brancas à mostra. O look, uma mistura de estilo country retrô com a estética do rock dos anos 2000, viralizou rapidamente.

Na internet, numa espécie de imunidade coletiva, os internautas se autoproclamam críticos de moda e não hesitam em opinar sobre as escolhas de vestuário das celebridades como se tivessem poder de decisão. Considerado "curto demais ", "indecente" ou até mesmo "infantilizante", este vestido aparentemente inocente foi transformado na ofensa máxima, uma afronta à modéstia, um objeto de intenções satânicas. "Será que a Olivia Rodrigo pode se vestir como uma estrela pop normal e parar de tentar parecer um bebê?", questiona um internauta no X (antigo Twitter).

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Partridge Daily (@rodrigo.partridge.daily)

O que os internautas estão criticando neste vestido por seu "estilo inocente"?

Os internautas não se limitaram a apontar um design "antiquado" ou um "deslize fashion". Foram além em suas críticas online, acusando a artista de "agir como uma menininha" e "sexualizar" uma roupa infantil. Como se o vestido estilo boneca fosse uma versão gigante das peças costuradas na pele delicada de bonecas de porcelana ou pertencesse exclusivamente ao guarda-roupa de crianças pequenas. Segundo esses julgamentos precipitados, a moda tem um limite de tolerância, uma linha que não deve ser cruzada. Enquanto biquínis infantis, maquiagem infantil e shorts curtos para meninas são recebidos com indiferença geral, o vestido estilo boneca de Olivia Rodrigo gerou uma controvérsia irracional.

O que os internautas estão comparando a uma "roupa feminina" na verdade tem uma história para contar. Não se trata de provocação nem de um acesso de loucura para chamar a atenção. Essa peça faz sentido dentro da direção artística de seu último álbum, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", onde Olivia Rodrigo mistura a estética riot grrrl com uma coqueteria vintage.

“Quero que tudo seja divertido e descontraído”, disse a cantora à Vogue britânica sobre seu estilo de se vestir. Infelizmente, os internautas levaram esse look muito a sério e o criticaram duramente. Provavelmente desconhecem a origem do vestido, que já figurou em diversas silhuetas, incluindo as da icônica Jane Birkin. Como uma resposta militante à moda conservadora da época, o vestido estilo boneca também foi usado como um emblema transgressor por figuras do rock, como Courtney Love.

Uma roupa que dispensa desculpas e justificativas.

Em última análise, o debate em torno deste vestido vai muito além de uma simples questão de gosto na moda. Ele reflete, principalmente, essa estranha obsessão coletiva em analisar minuciosamente a aparência das mulheres em público, como se cada centímetro de tecido exigisse uma análise especializada e carregasse, necessariamente, uma mensagem oculta. Para artistas homens, uma roupa "ousada" costuma ser elogiada como uma escolha estética. Para uma cantora, rapidamente se torna motivo de suspeita, moralização ou acusações de segundas intenções.

Olivia Rodrigo não fez nada além do que todos os grandes artistas fazem: contar uma história através de uma silhueta e vestir o que a reflete. Seu vestido de boneca era simplesmente um marcador de identidade, uma referência visual, não uma paródia perversa da infância. Era simplesmente parte de uma continuidade artística, fiel ao universo que ela vem construindo desde o início de sua carreira, em algum lugar entre o romantismo melancólico, a nostalgia do ano 2000 e a irreverência do rock.

Embora o imaginário coletivo muitas vezes evoque imagens de estrelas do rock vestindo jaquetas de couro, jeans rasgados e camisetas com slogans, essa não é uma regra absoluta. Olivia Rodrigo prova que delicadeza e fúria podem coexistir, e é justamente isso que torna sua personagem tão cativante. A moda deve permanecer um espaço de liberdade, não uma ferramenta de opressão ou um pretexto para punição.