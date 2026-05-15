Em Cannes, Diane Kruger traz de volta aos holofotes um acessório que por muito tempo permaneceu discreto.

Diane Kruger desfilou recentemente no tapete vermelho do 79º Festival de Cinema de Cannes (12 a 23 de maio de 2026) para a exibição do filme "Pátria". A atriz alemã, presença constante em Cannes, escolheu um look de elegância marcante para a ocasião. Além do vestido bordado, um acessório em particular chamou a atenção de todos: uma longa capa verde-pinheiro, drapeada com maestria sobre seus ombros. Um detalhe nada acidental, e que tem tudo para lançar a maior tendência da temporada.

Um visual dourado e assimétrico

Para subir os vinte e quatro degraus do Palais des Festivals, Diane Kruger optou por um vestido dourado assimétrico — curto de um lado e longo do outro — confeccionado em tecido sedoso e adornado com delicados bordados florais. Uma peça refinada, quase preciosa, mas foi o acessório central do look que fez toda a diferença: uma longa capa verde-pinheiro, amarrada ao pescoço e drapeada sobre um ombro.

Essa escolha ousada transforma instantaneamente uma silhueta "clássica" em um visual espetacular. Quanto aos sapatos, a atriz substituiu as botas de cano alto vistas na passarela por delicadas sandálias de salto que combinavam com o vestido. Seu penteado com tranças e as joias da Tiffany & Co. completaram o look, em um estilo quase medieval e repaginado.

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A capa, o acessório de moda que está voltando com tudo.

A escolha de Diane Kruger por este conjunto não é por acaso. A capa, por muito tempo relegada aos meses mais frios, está fazendo um grande retorno nas coleções atuais. Ela foi vista em diversos desfiles de outono/inverno 2026-2027 de vários estilistas, em diferentes versões: longa e imponente, curta e estruturada, em veludo, lã ou chiffon. Essa tendência é impulsionada por um desejo coletivo por peças ousadas e teatrais que transformam instantaneamente um look.

Ao usá-lo em Cannes, um dos eventos de moda mais assistidos do mundo, Diane Kruger está dando a ele uma exposição inestimável. Esse destaque pode ser suficiente para reacender permanentemente o entusiasmo em torno desse acessório, que se situa entre uma peça de roupa e um item de destaque.

Uma aparição bem-vinda em um dia repleto de momentos marcantes.

Essa aparição no tapete vermelho fez parte de um terceiro dia particularmente movimentado do festival. Ao lado da atriz, produtora e diretora americana Demi Moore, que fazia sua terceira aparição em Cannes naquele dia, Diane Kruger atraiu grande parte da atenção dos fotógrafos. A exibição do filme "Fatherland", um drama em competição, deu à noite uma forte dimensão cinematográfica.

As escolhas estéticas de Diane Kruger também não passaram despercebidas pelos observadores: entre a capa verde-pinheiro, o bordado floral e o penteado com tranças, alguns viram uma possível referência ao mundo de "O Senhor dos Anéis". Uma referência particularmente apropriada, já que o diretor Peter Jackson recebeu a Palma de Ouro Honorária do festival este ano. Seja essa inspiração deliberada ou simplesmente acidental, o resultado foi unanimemente elogiado. Diane Kruger, vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Cannes por "Em Pedaços" em 2017, confirma mais uma vez seu status como um ícone fashion essencial na Croisette.

Com este vestido bordado e capa espetacular, Diane Kruger fez uma das aparições mais marcantes do início do Festival de Cannes 2026. Mais do que o look, é um acessório inteiro que ela está trazendo de volta ao centro das atenções da cena fashion: a capa, há muito esquecida, e que agora devemos ver multiplicando suas aparições nos próximos meses.