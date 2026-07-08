Aos 37 anos, a modelo Candice Swanepoel personifica perfeitamente a tendência do "luxo casual".

A modelo sul-africana Candice Swanepoel compartilhou um look de verão no Instagram que abraça uma das tendências mais quentes do momento: o "luxo casual". Em um conjunto marfim da cabeça aos pés, aconchegante e sofisticado ao mesmo tempo, ela cativou seus seguidores.

Um look totalmente em marfim.

Para este post, Candice Swanepoel optou por um conjunto monocromático em um delicado tom marfim na terceira foto. Ela vestiu uma minissaia canelada combinada com uma blusa solta da mesma cor. Por cima, usou um longo cardigã de cashmere no mesmo tom creme, adicionando um toque aconchegante e envolvente à silhueta. Uma combinação de cores em tons de branco, sutilmente elegante e perfeitamente executada.

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A tendência do "luxo casual"

Este look ilustra perfeitamente a tendência crescente do "luxo casual" ou "athleisure". O conceito? Elevar peças confortáveis, inspiradas no mundo do sportswear e loungewear, ao status de verdadeiros looks de moda. Tecidos macios, cortes fluidos e tons neutros se combinam para um resultado aconchegante e sofisticado. Ao optar por uma paleta marfim e materiais luxuosos como cashmere, Candice Swanepoel criou uma versão particularmente chique dessa tendência, encontrando o equilíbrio perfeito entre conforto e requinte.

Fãs conquistados

Como era de se esperar, essa publicação gerou uma onda de reações entusiasmadas. Nos comentários, os internautas encheram Candice Swanepoel de elogios. "Simplesmente irresistível", "Quando falamos de beleza, você é a primeira pessoa que vem à mente", foram apenas algumas das muitas mensagens de admiração. Todas essas reações confirmam a popularidade duradoura de Candice Swanepoel, que tem milhões de seguidores.

Com este look marfim da cabeça aos pés, Candice Swanepoel prova que elegância e conforto podem andar perfeitamente de mãos dadas. Elevando a tendência do "luxo casual", ela cria uma aparência que é ao mesmo tempo aconchegante e refinada. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs, que estão sempre ansiosos para conferir seu estilo.