Sofia Vergara demonstra seu apoio ao país em uma selfie que gera reações.

Para celebrar a Copa do Mundo da FIFA de 2026™, a atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana Sofia Vergara publicou uma selfie no Instagram, exibindo as cores de seu país e vestindo a camisa da seleção colombiana. A publicação foi bem recebida por seus seguidores — embora alguns tenham achado que ela deveria ter torcido pelos Estados Unidos.

Uma selfie com as cores da Colômbia.

Nesta foto ensolarada, tirada em um jardim florido, Sofia Vergara posa com um largo sorriso, vestindo a camisa amarela da Colômbia. Com detalhes em azul e vermelho, as cores da bandeira nacional, o uniforme exalava orgulho e alegria. Quanto à sua beleza, ela optou por uma maquiagem natural e luminosa, com os longos cabelos castanhos soltos. Uma aparência simples e radiante, perfeitamente em sintonia com a atmosfera veranil da competição.

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Um colombiano orgulhoso

Essa escolha não surpreende ninguém que conheça Sofia Vergara. Nascida em Barranquilla, Colômbia, a atriz nunca escondeu seu profundo apego ao país de origem. Ao longo de sua carreira, ela celebrou suas raízes e representou a Colômbia com orgulho, tornando-se uma das figuras colombianas mais reconhecidas no mundo. Apoiar a seleção de seu país em um evento como esse foi, portanto, uma escolha natural.

Reações mistas

Nos comentários, seus seguidores a cobriram de elogios, exaltando seu estilo e seu inegável orgulho. Alguns internautas, no entanto, apontaram que a atriz, que vive nos Estados Unidos há anos, "poderia ter apoiado seu país adotivo". Isso gerou um pequeno debate sobre sua dupla origem cultural, que muitos consideraram tocante. Afinal, não há nada de errado em valorizar ambas as culturas. E, acima de tudo, Sofia Vergara continua livre para compartilhar o que quiser em suas redes sociais: ela não precisa da aprovação dos internautas para existir, expressar suas escolhas ou apoiar a equipe pela qual se importa.

Com essa selfie nas cores da Colômbia, Sofia Vergara demonstrou seu orgulho com naturalidade e bom humor. Ao apoiar seu país de origem e fazer referência à sua dupla cultura, ela conquistou, mais uma vez, a todos – ou quase todos.