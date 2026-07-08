A cantora Tyla exibe um visual deslumbrante em um vestido de renda.

Julia P.
@tyla / Instagram

A cantora sul-africana Tyla compartilhou uma série de fotos de um ensaio de moda no Instagram, exibindo diversos looks estilosos. Sua aparição em um vestido branco de renda chamou particularmente a atenção de seus seguidores.

Um vestido de renda floral

No centro desta série estava uma peça marcante: um longo vestido branco de renda adornado com um delicado motivo floral. O vestido, com seu decote intrincado e cauda espetacular, exalava elegância e romantismo. Para permitir que este vestido excepcional fosse o protagonista, Tyla optou por uma maquiagem minimalista, deixando seus longos cabelos cacheados soltos. Essa escolha realçou perfeitamente a natureza refinada da produção.

Uma direção visual entre moda e arte.

Estas fotos fazem parte de um ensaio para a revista Numéro Berlin. Ao longo da série, Tyla explora diversas atmosferas, alternando entre imagens em preto e branco e fotos propositalmente desfocadas para um efeito artístico. Essa direção visual, que transita entre a moda e a arte, destaca a desenvoltura de Tyla diante das câmeras. O resultado: uma série de imagens elegantes e com um toque editorial.

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Fãs conquistados

Nos comentários, os internautas encheram Tyla de elogios. "Magnífica" foi uma das muitas mensagens de admiração. Essas reações demonstram o entusiasmo em torno da cantora. Em apenas alguns anos, Tyla se consolidou como um verdadeiro ícone em sua área.

Com este vestido de renda, Tyla exibe um visual romântico e sofisticado. A cantora demonstra, mais uma vez, sua elegância e senso de estilo. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs, sempre ansiosos para conferir seus looks.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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