Essa influenciadora francesa está revivendo um visual icônico de uma série de TV dos anos 90.

Uma silhueta instantaneamente reconhecível, estampas ousadas e uma referência à cultura pop imediatamente identificável. Lena Mahfouf, mais conhecida como Lena Situations, recentemente reviveu a memória coletiva ao revisitar um look icônico de uma série de TV dos anos 90.

Uma homenagem a uma série clássica de culto

Lena Mahfouf compartilhou um vídeo no Instagram que rapidamente viralizou. Nele, ela aparece com uma roupa que lembra claramente a estética de "The Nanny", a icônica série que foi ao ar a partir de 1993 e se tornou uma grande referência da cultura pop. A alusão é imediata para os espectadores familiarizados com a personagem Fran Fine, famosa por suas silhuetas expressivas, estampas de animais e looks meticulosamente coordenados. Em segundos, o vídeo gerou inúmeros comentários destacando a semelhança.

Para esta aparição, Lena Mahfouf usou um conjunto de saia e blazer com estampa de leopardo, composto por um blazer ajustado com decote profundo e detalhes em pele. O corte, a estampa e a escolha dos materiais remetem diretamente aos códigos de vestimenta popularizados pela série nos anos 90. O penteado completa a referência: cabelos castanhos lisos, puxados para trás na frente e presos por uma tiara preta, um estilo frequentemente usado pela protagonista da série.

Quando a cultura pop dos anos 90 inspira a Geração Z

Há alguns anos, as séries de TV dos anos 90 vêm experimentando um ressurgimento de popularidade entre o público mais jovem. As plataformas de streaming, as redes sociais e o mundo da moda contribuem para essa redescoberta, transformando certas silhuetas em fontes de inspiração contemporânea. Ao recriar esse look, Lena Mahfouf se junta a essa tendência: ela não está simplesmente reproduzindo uma roupa exatamente, mas sim reinterpretando seus códigos dentro do contexto atual da Semana de Moda e das redes sociais.

Uma referência já foi reivindicada.

Essa inspiração não é nova. Em uma entrevista de 2021 para a Vogue , Lena Mahfouf já havia citado a série entre suas influências culturais e estilísticas. Ela explicou que o estilo da personagem permaneceu relevante ao longo dos anos, principalmente devido à sua liberdade e natureza intransigente. Sua publicação confirma essa conexão: o look se torna uma forma de expressar admiração por uma personagem fictícia, ao mesmo tempo que a situa dentro de uma estética da moda contemporânea.

Uma reação imediata nas redes sociais.

Na legenda da publicação, a influenciadora fez diversas referências diretas ao universo da série, mencionando principalmente Maxwell Sheffield, outro personagem icônico. Essa abordagem narrativa fortaleceu o engajamento de sua comunidade, composta tanto por fãs de moda quanto por espectadores familiarizados com a série. As reações ilustram um fenômeno recorrente: quando um look icônico é recriado com precisão, ele transcende uma simples roupa e se torna um artefato cultural compartilhado.

Ao revisitar um visual icônico de uma série de TV dos anos 90, Lena Mahfouf demonstra como a moda e a cultura pop continuam a interagir através das gerações. Essa aparição ilustra a capacidade das referências televisivas de transcender o tempo e encontrar novas ressonâncias quando reinterpretadas de forma coerente e fiel ao seu espírito original.