"A mãe mais linda": a modelo Elsa Hosk exibe sua barriga de grávida em um conjunto de cetim.

No Instagram, a modelo sueca Elsa Hosk compartilhou uma série de fotos que encantaram seus seguidores imediatamente. Vestida com um conjunto todo branco de cetim, óculos de sol e uma bolsa de camurça, ela posou com confiança, com sua barriguinha de grávida delicadamente visível entre os painéis de uma camisa oversized. A publicação foi celebrada com milhares de comentários.

Um look todo em cetim para uma elegância sofisticada na maternidade.

Para estas novas fotos, Elsa Hosk optou por um impecável conjunto de calça e blazer, confeccionado em um cetim luminoso que capta a luz do dia. A camisa, usada aberta e oversized, revela sua barriga arredondada, enquanto as calças largas e fluidas alongam sua silhueta esguia. Uma abordagem decididamente minimalista, onde a riqueza do tecido é a protagonista.

Para os acessórios, Elsa Hosk optou por uma bolsa de camurça taupe, que contrastava perfeitamente com o branco do seu look. Óculos de sol grandes, com lentes marrons em formato de borboleta, adicionavam um toque retrô, quase cinematográfico. Um penteado elegante e sandálias pretas discretas completavam o visual: Elsa Hosk apresenta um estilo gestante que prova que elegância e conforto podem coexistir perfeitamente, mesmo com as mudanças no corpo ao longo dos meses.

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Uma gravidez celebrada

Esta publicação faz parte de uma estratégia adotada pela modelo: mostrar seu corpo de grávida sem escondê-lo. Em 10 de abril de 2026, Elsa Hosk anunciou oficialmente sua segunda gravidez por meio de uma série de fotos tiradas por Yulia Gorbachenko. Na ocasião, ela contou aos seus seguidores que estava "gerando um pequeno tesouro" há seis meses.

Um anúncio inicialmente censurado pelo Instagram – a plataforma removeu sua publicação original – antes de ela reagir publicamente: "Gostaria que as pessoas não vissem as barrigas de mulheres grávidas como algo ofensivo, mas é a realidade." Elsa Hosk está esperando seu segundo filho com o noivo, Tom Daly, um empresário britânico com quem já tem uma filha, Tuulikki Joan, nascida em fevereiro de 2021.

Uma onda de comentários positivos

As reações foram inúmeras. "A mãe mais linda", "Você está radiante" : comentários de internautas elogiaram tanto a beleza do visual quanto o brilho da modelo à medida que a data do parto se aproximava. Muitos destacaram a simplicidade da produção, que contrastava fortemente com as convenções frequentemente mais teatrais dos ensaios fotográficos de gestantes tradicionais.

O que muitas pessoas mais se lembram é da consistência da mensagem de Elsa Hosk desde o seu anúncio: não esconder nada, ser discreta, celebrar o corpo como ele é. Essa postura está alinhada com a de outras modelos de sua geração — como Jasmine Tookes, que desfilou para a Victoria's Secret grávida em 2025 — e contribui para mudar a representação dos corpos maternos na indústria da moda.

Entre o cetim brilhante, os acessórios cuidadosamente escolhidos e a barriga de grávida exibida com orgulho, Elsa Hosk criou uma de suas publicações mais populares da temporada. A poucas semanas da chegada de seu segundo filho, a modelo sueca nos lembra, publicação após publicação, que a gravidez não é algo para se esconder, mas sim um marco a ser celebrado.