Aos 48 anos, Sandra Hüller surgiu com um vestido teatral que cativou o público em Cannes.

Fabienne Ba.
Screen du film « Projet Dernière Chance » (Project Hail Mary)

A atriz alemã Sandra Hüller desfilou no tapete vermelho do Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio) na estreia de "Pátria", vestindo uma criação deslumbrante da Chanel. Já aclamada por sua atuação no filme, ela exibiu uma presença decididamente teatral.

Uma silhueta construída como uma pintura

Para a tão aguardada estreia de "Fatherland", Sandra Hüller optou por uma criação da Chanel concebida com um forte contraste em mente. A parte superior do vestido assemelhava-se a um volumoso conjunto de penas em dois tons, mesclando preto e branco e criando um efeito que imediatamente cativou o olhar. Abaixo do corpete, o vestido fluía em cetim preto, cuja fluidez equilibrava o impacto visual da parte superior. O contraste entre a textura macia e rústica das penas e o cetim liso e luminoso criou uma silhueta em duas partes, onde cada elemento complementava o outro.

Uma aparência condizente com uma carreira exigente.

Essa presença marcante em Cannes não é por acaso. Sandra Hüller desfilou no tapete vermelho da estreia de "Pátria", filme pelo qual já recebeu elogios por sua atuação. Esse momento faz parte de uma carreira internacional em rápida ascensão.

A atriz também tem participação prevista em outros três projetos cinematográficos em 2027, que também estão gerando considerável interesse entre observadores e críticos. Essa agenda lotada coloca Sandra Hüller no centro das conversas entre cinéfilos e confere a cada uma de suas aparições públicas um significado especial.

Com seu vestido Chanel combinando um top de penas em dois tons e uma saia de cetim preta, Sandra Hüller transformou sua aparição em Cannes para a estreia de "Fatherland" em um momento fashion muito aguardado. Com uma temporada de filmes movimentada planejada para 2027, suas próximas aparições no tapete vermelho prometem ser igualmente observadas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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