Em um vestido romântico em tons pastel, Sabrina Carpenter atrai todos os olhares.

A cantora e compositora americana Sabrina Carpenter fez uma aparição marcante no desfile da coleção Cruise 2027 da Dior, realizado no LACMA, em Los Angeles. Vestindo um vestido amarelo pastel bordado com motivos florais, complementado por sapatos de salto alto da mesma cor e um laço branco no cabelo, ela criou um dos looks mais comentados da noite. Uma aparição decididamente romântica, perfeitamente alinhada com a atual tendência do "amarelo manteiga".

Um vestido saído diretamente das passarelas.

Para esta aparição tão aguardada, Sabrina Carpenter optou por uma peça diretamente da coleção Cruise 2027, apresentada naquela mesma noite. O vestido diáfano, num tom suave de "manteiga fresca", apostava em pregas delicadas e discretos detalhes em branco. O toque especial? Flores imponentes adornavam a barra, conferindo ao look uma dimensão quase escultural.

Os acessórios, cuidadosamente escolhidos até ao mais ínfimo detalhe, reforçaram esta estética romântica. Sabrina Carpenter carregava uma pequena mala no mesmo tom amanteigado, também adornada com bordados florais, e usava um delicado laço de renda branca no cabelo.

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O retorno dos sapatos de salto com laço.

A outra estrela do look? Os sapatos. Sabrina Carpenter optou por um scarpin slingback lançado pela maison francesa desde que Jonathan Anderson assumiu a direção criativa. Apresentado pela primeira vez no desfile da coleção Primavera 2026, este scarpin exibe com orgulho seu estilo característico: sola em formato de D — curva de um lado e pontiaguda do outro —, tira frontal adornada com um grande laço com o nome Dior, tira traseira e salto afunilado.

Disponíveis em diversos materiais e cores, esses sapatos de salto alto rapidamente se tornaram um dos pares mais desejados da temporada. Eles já foram vistos nos pés da atriz britânico-americana Anya Taylor-Joy, na cor branca, e da atriz, produtora e diretora israelense-americana Natalie Portman, em um tom azul acetinado. Sabrina Carpenter, por sua vez, optou pela versão que combinava com seu vestido — um look monocromático impecável.

Amarelo manteiga, a cor da estação

Além do visual em si, o que a aparição de Sabrina Carpenter confirma é o papel central do "amarelo manteiga" nas tendências de 2026. Esse amarelo suave, levemente cremoso, se consolidou desde a primavera como a cor principal nas passarelas e tapetes vermelhos. Situado entre o pastel e o amarelo "manteiga fresca", ele adiciona instantaneamente uma dimensão luminosa a qualquer look.

Essa cor, mais suave que o amarelo vibrante, agrada pela sua versatilidade: pode ser usada como um look completo ou como um toque sutil, em tecidos fluidos ou estruturados, do dia para a noite. Um tom perfeito para a primavera-verão, também se encaixa perfeitamente no movimento "luxo discreto" – onde a qualidade do tecido e a delicadeza do corte têm prioridade sobre efeitos ostentosos.

Entre o vestido bordado, os icônicos sapatos de salto e a paleta de cores perfeitamente dominada, Sabrina Carpenter apresentou um dos looks mais impecáveis dos desfiles desta temporada. Ela confirma sua crescente influência no mundo da moda e, sem esforço, estabelece um dos acessórios mais desejados do momento.