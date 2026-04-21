Aos 57 anos, a atriz Lucy Liu ousa usar o mais fascinante vestidinho preto do momento.

Fabienne Ba.
@lucyliu / Instagram

A atriz, produtora, diretora, pintora e escultora americana Lucy Liu cativou a atenção de todos recentemente na estreia em Nova York de "O Diabo Veste Prada 2". Escalada para a tão aguardada sequência do clássico cult de 2006, ela fez uma aparição deslumbrante com um look sofisticado.

Um vestidinho preto reinventado com um toque moderno.

Para a ocasião, Lucy Liu escolheu uma criação do estilista Georges Hobeika, da coleção Outono 2026. Este vestido preto, longe dos clássicos minimalistas, distinguia-se por um jogo subtil de transparências e bordados meticulosos. O modelo sem mangas apresentava um corpete adornado com motivos florais bordados, combinado com tule. O conjunto foi ainda valorizado por franjas tridimensionais feitas inteiramente de contas, que acrescentavam movimento e textura a cada passo.

Acessórios brilhantes para realçar a silhueta.

Quanto aos acessórios, a atriz optou por uma coleção de joias de diamantes em camadas: pulseiras marcantes, brincos pendentes e um anel de coquetel espetacular. Uma clutch de cetim e sandálias de bico aberto completaram este look decididamente chique. Sua maquiagem manteve-se fiel à elegância atemporal: cabelo liso, pele radiante e lábios vermelhos intensos, uma assinatura clássica do tapete vermelho.

Uma atriz comprometida em reinventar o estilo.

Esta não é a primeira vez que Lucy Liu revisita o "vestidinho preto". No baile de gala Mulheres do Ano, organizado pela revista Time em Los Angeles, ela já havia causado forte impressão com uma criação de JW Anderson, inspirada nas silhuetas do século XVIII com volumes acentuados nos quadris.

Em resumo, Lucy Liu confirma seu status de ícone fashion capaz de reinventar estilos clássicos com elegância. Seu último look prova que o vestidinho preto, longe de ser estático, ainda pode surpreender quando repaginado com criatividade.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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