O look de praia usado por Charli XCX não passou despercebido.

Fabienne Ba.
@charli_xcx / Instagram

A cantora e compositora britânica Charli XCX publicou uma foto no Instagram que incendiou a internet. Além da pose e da roupa que deu o que falar, foi a mensagem que a acompanhava que realmente despertou a curiosidade de seus fãs.

Charli XCX joga a carta natural.

A imagem, em preto e branco, exala uma atmosfera crua e íntima, como um instantâneo tirado de improviso. Charli XCX posa com um biquíni preto minimalista, estilo "corda-de-conta", reclinada no que parece ser um sofá. Uma das mãos repousa sobre o peito, a outra segura a câmera, o cabelo está despenteado, o rosto sem maquiagem e ela usa apenas um anel como acessório: a composição evoca uma selfie espontânea em vez de um ensaio fotográfico cuidadosamente planejado.

Uma simplicidade deliberada que não impediu a publicação de alcançar números recordes de curtidas e comentários em poucas horas. Sua comunidade, que acompanha cada passo seu desde o fenômeno "Brat", abraçou imediatamente a nova foto – uma mistura de admiração pelo estilo e busca por decifrar todas as pistas possíveis.

Um teaser muito mais abrangente

Com apenas três palavras – “Londres… amanhã à noite?” – Charli XCX deu início a uma onda de especulações. Um show surpresa? Um novo evento? Uma aparição exclusiva? A resposta chegou em poucas horas: Charli XCX estava convidando pessoas para Londres para uma edição de suas agora famosas “Conversas”.

Na agenda do dia 30 de maio no Exmouth Market, no leste de Londres: uma conversa pública com seu marido, George Daniel, baterista do The 1975, sobre o processo criativo. Em seguida, um set de DJ no Coin Laundry, com uma promessa deixada em sua conta B.sides: "Quem chegar primeiro, leva - talvez eu esteja escondendo algumas músicas novas no set."

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Uma cantora no auge de sua visibilidade

Charli XCX ainda está surfando na onda do sucesso fenomenal de "Brat" (2024), seu álbum que se tornou um marco em sua época. O verão de 2026 promete ser particularmente agitado para a cantora de Cambridge, que lançou seu novo single "SS26" na semana passada, acompanhado de um lado B intitulado "Playboy Bunny", disponível exclusivamente em CD ou através de sua conta do Instagram "B.sides".

No âmbito dos shows ao vivo, Charli XCX também será a atração principal do festival Reading & Leeds em agosto, sua única apresentação em festivais no Reino Unido este ano. Sem mencionar suas incursões no cinema, com seu papel no filme semi-ficcional "The Moment" – sobre a criação de "Brat" – e vários outros projetos em pós-produção, como "Erupcja", de Pete Ohs, e "100 Nights of Hero", de Julia Jackman.

Entre piscadelas de verão, prévias musicais e uma estratégia de marketing impecável, Charli XCX continua a provar por que se consolidou como uma das figuras mais seguidas – e copiadas – do pop atual.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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