No show do Bad Bunny, Ester Expósito atraiu a atenção de todos na pista de dança.

O show de Bad Bunny em Madri, no dia 30 de maio de 2026, correspondeu a todas as expectativas. Além da performance do cantor porto-riquenho, foi uma convidada especial que roubou a cena: a atriz e modelo espanhola Ester Expósito, que viralizou com seus passos de dança.
Um concerto especial em Madrid
Bad Bunny fez seu primeiro show no Riyadh Air Metropolitano, o primeiro de dez shows planejados na capital espanhola como parte de sua "Debí Tirar Más Fotos World Tour". O show, com duração aproximada de três horas, começou com a música "Adivino", interpretada com o rapper, cantor e compositor porto-riquenho Myke Towers, convidado especial da noite. Dirigindo-se ao público madrilenho, Bad Bunny confessou que quase havia se esquecido de como a cidade o recebeu com tanto entusiasmo. "Quem se lembra da última vez que estive aqui?", perguntou como preâmbulo.
Ester Expósito, estrela de “La Casita”
Embora o palco pertencesse ao cantor, os holofotes também brilharam sobre "La Casita", a "casinha" itinerante que acompanha a turnê e hospeda convidados selecionados. Foi lá que Ester Expósito roubou a cena. Ela incendiou a pista de dança com sua performance, que rapidamente viralizou nas redes sociais, antes de compartilhar alguns passos com o próprio Bad Bunny. Esse momento espontâneo e festivo a tornou, sem dúvida, a "grande estrela da noite".
Muitas celebridades estavam presentes.
Ester Expósito estava longe de ser a única celebridade reunida em "La Casita". As atrizes Ana de Armas, María León e Clara Galle também foram vistas, juntamente com a influenciadora italiana Chiara Ferragni, o cantor Mvrk e o ator Martiño Rivas. O mundo do esporte também marcou presença, com os jogadores de futebol Sergio Camello e Isi Palazón, do Rayo Vallecano, e Álvaro Carreras, do Real Madrid. Notavelmente, a lenda do basquete Michael Jordan também foi fotografada em Madri, perto da Puerta de Alcalá, antes de seguir para o show.
Quem é Ester Expósito?
Ester Expósito alcançou a fama graças à série espanhola de sucesso "Elite", na qual interpretou Carla. Tendo se tornado uma das atrizes espanholas mais seguidas nas redes sociais, esta notável participação confirma seu status como figura chave no cenário cultural hispânico.
Entre a performance espetacular no palco, a atmosfera festiva e o desfile de celebridades, o primeiro show de Bad Bunny em Madri deixou uma impressão duradoura. E embora o cantor tenha sido a atração principal, Ester Expósito roubou a cena com um passo de dança particularmente memorável. Este vídeo viral captura perfeitamente a empolgação em torno desta residência tão aguardada, que continua até meados de junho.